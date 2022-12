Wuhan: Hace 3 años atrás se registraba el primer caso de coronavirus

Un 1 de diciembre de 2019, se registra el primer caso de coronavirus en Wuhan de acuerdo a lo divulgado por científicos chinos en la revista The Lancet. Según las investigaciones, esa persona no tuvo contacto con el mercado donde se señala el origen de la pandemia. El covid19 en estos últimos 3 años, mató a más 6.6 millones de habitantes de la tierra, provocando 643 millones de contagios. Puso de rodilla a toda la economía del planeta, sean países considerados de potencia, desarrollados o subdesarrollados. El virus aún persiste y continúa mutándose generando nueva cepas. La rápida reacción de la ciencia con la creación de vacunas, frenó bastante una crisis sanitaria sin precedentes. No hubo nación en el mundo, que no haya tenido un caso de coronavirus.