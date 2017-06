Regatas Corrientes

Vuelve a la competencia internacional

El equipo de Gabriel Piccato, al cerrar la serie con Estudiantes de Concordia 3 a 1, no sólo logró meterse en la final de Conferencia Norte de la Liga Nacional, sino también sacó boleto para una nueva cita internacional, donde es el último club argentino en levantar una Copa. Regatas Corrientes, en la temporada 2017/18, volverá a la competencia internacional, pasaporte que logró después de haber clasificado a la final de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol. Será, por lo menos hasta ahora, en la Liga Sudamericana donde logró su primer título en la temporada 2008, en su primera incursión internacional, donde el equipo de Silvio Santander superó en una histórica final a Flamengo de Río de Janeiro, por 3 a 2. La serie se definió en el quinto juego en el estadio de los “Sueños”, que albergó a una multitud, y donde el campeón olímpico, Alejandro Montecchia, se convirtió en el MVP de la competencia. En 2012 no sólo organizó el Final Four sino que volvió a consagrarse y a festejar con su gente, con Paolo Quinteros, otro de la “Generación Dorada”, elegido MVP.