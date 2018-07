Las quejas de Valdés

“Vos sos veterinario”

Si bien Gustavo Valdés otorga la cincha corta a los municipios del PJ, se quejó ante el propio presidente Mauricio Macri, en la reunión cuando se trató el mega emprendimiento de Aguas Brillantes (último 28 de mayo), que la nación a través del Plan Belgrano, conducido por su correligionario Carlos Mono Vignolo, le puentean las obras públicas acordando directamente con las comunas, evitando la regencia de la provincia. La interna entre Valdés y Vignolo llegó hasta las mismas fauces del mandatario argentino. En un momento de aquel cónclave, donde se delineó los aportes desde el gobierno nacional, como de la municipalidad local y la intervención de la provincia, proyecto expuesto por Vignolo, y que a Valdés no le cerraba su participación, el ituzaingueño le espetó, “pero vos sos veterinario”, haciendo gala a su condición de abogado por algunas flojedades en materia legal del acuerdo. El Mono, conocido por su fuerte temperamento, esta vez tuvo que quedarse quieto y permanecer en silencio. El dato: a Macri no le gusta que hayan discusiones, si eso pasa, se marcha de la reunión sin dar motivos. De aquel ríspido cónclave también participaría el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, como también el intendente Eduardo Tassano, el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, entre otros. Entre esos otros aparecería insólitamente la figura de Raúl Ripa, otrora ministro de gobierno de la tristemente célebre intervención federal liderada por el extinto Ramón Bautista Mestre y el mismo Aguad. Qué función cumplía? No se sabe a ciencia cierta. También sorprendería la de Juan Carlos Aquino, en un doble juego, representando a los empresarios de Corrientes, dispuestos a intervenir en el fastuoso desarrollo costero, y a la vez, asesorando a la comuna capitalina.

Las diferencias entre Valdés y Vignolo se hacen sentir cada vez con más ruido puertas adentro del radicalismo gobernante. Al jefe del Ejecutivo provincial no le gusta el ninguneo del Mono en sus relaciones con los intendentes coordinados por su mano derecha Mario Piñeyro, Delegado del Plan Belgrano en Corrientes.