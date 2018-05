Las Islas 36 años después

Volver a Malvinas es cerrar un círculo

El veterano de Guerra Aníbal Pepe Verdún, emocionó al señalar que “volver a Malvinas es cerrar un círculo, aunque las emociones queden”. Desde las irredentas islas, el ex soldado combatiente, habló de la experiencia de regresar por primera vez, junto a otros 20 ex soldados al archipiélago tras el conflicto bélico de 1982. Repasó su visita al Cementerio de Darwin el domingo y los distintos escenarios donde se desarrolló la mayor parte del conflicto. “Volver a Malvinas es rencontrarse con esas emociones”, admitió. “La mayoría de los ex combatientes que vinieron están por primera vez en las Malvinas después de la guerra”. El ex combatiente correntino Ángel Esteban Flores, brindó su testimonio sobre el emotivo viaje que se realiza a 36 años de la guerra, donde permanecerán una semana. El contingente correntino que estuvo en la guerra, lo conforman veinte ex combatientes de Capital, Goya, Esquina y Monte Caseros que se encuentran en el archipiélago desde el fin de semana, recorriendo lugares de combate y el Cementerio de Darwin donde se encuentran los fallecidos en las islas. A pesar del tiempo transcurrido muchos conocían y, con ansiedad, buscaban ese lugar donde lucharon hace 36 años”. Flores resaltó la necesidad de honrar a los caídos y señaló que “lo primero que quisimos fue ir al Cementerio para rendir homenaje a los compañeros que dejaron su vida aquí”. Consideran que “volver a Malvinas, es reencontrarse con las emociones, cerrar un círculo en nuestra historia personal, aunque las emociones y las vivencias quedarán eternamente”, concluyó Verdún.