Desalojo en el Iberá

Viuda de Thompkins amenaza a

la comunidad Guarani Jahavere

Las inundaciones recientes que anegaron 2 millones de hectáreas en toda la provincia afectaron duramente a la población campesina más humilde. Alrededor de 8 mil dueños de menos de 200 cabezas de ganado, es decir productores en economía de subsistencia, perdieron más de 60 mil cabezas de ganado en total. Jahavere, ubicada sobre lomadas e islas en el centro del Iberá (Municipio de Concepción), no fue la excepción, pero el impacto de las crecidas se magnifico por el terraplén ilegal, que lejos de ser destruido (lo que exige la sentencia judicial) fue reparado por la empresa Haciendas San Eugenio en vísperas de la crecida.

Ante el duro impacto del agua casi todos los pobladores se evacuaron en el pueblo de Concepción y por la ausencia del Estado fueron asistidos solidariamente por cooperativas de la economía popular organizadas por el MTE – CTEP, cuyo referente nacional es Juan Grabois. Ellos proveyeron de urgencia colchones y mercaderías.

Pero ahora que las aguas están bajando otra amenaza pone en jaque el poblamiento de la zona. Los empleados de Kristine McDavitt, la viuda de Douglas Tompkins, amenazan con sacar las vacas de la única loma con pasto, aprovechando la poca presencia de pobladores en el aun encharcado paraje. No es la primera vez que ocurren estas prácticas contra los pobladores, ha sido común en el pasado, tanto por parte de los empleados de Tompkins como de Hacienda San Eugenio. No sólo desalojar vacas, sino también matar chanchos, dando un duro golpe a la economía de los originarios.

Cierran tranqueras

“Amedrentan, presionan, desalojan las vacas, cierran tranqueras, impiden el acceso a los montes para sacar leña a una veintena de familias en 15 mil hectáreas. No es un problema ecológico de conservación. Es un problema ideológico de una minoría que responde a los intereses norteamericanos ajenos a las necesidades de los Correntinos” declaró Emilio Spataro, ecologista fundador de Guardianes del Iberá.

Otra denuncia

En marzo de este año familias de la comunidad Jahaveré realizaron una nueva denuncia contra la ampliación y reconstrucción del terraplén ilegal por parte de Hacienda San Eugenio. La denuncia es tramitada por el Juzgado Correccional N° 1 de Corrientes, a cargo de la jueza Gabriela Aromí de Sommer, y el titular de la Fiscalía en lo Correccional N° 1 de Corrientes, Pablo Sosa, que llevaron adelante varias inspecciones judiciales en el Paraje Jahaveré.