Berón de Astrada

Violento asalto de motochorros en

en ingreso de una clínica privada

Un hombre sufrió un violento robo ayer en horas del mediodía, cuando dos motochorros lo abordaron en la puerta de ingreso de la Clínica Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Gutemberg y Lamadrid. Allí los delincuentes se llevaron una mochila con documentación, dinero, llaves, DNI, tarjetas, y bijouteries que la mujer (que es enfermera) tenía para la venta. La víctima hace poco sufrió un infarto.

Sabina Sotomayor, esposa del asaltado sostuvo estar muy muy indignada, “triste como correntina, laburante, soy enfermera, me encuentro esperando un contrato en el Estado y tengo que subsistir, tengo una hija y mi marido es infartado y no puede hacer nada”. “Estuve atendiendo un paciente en la cínica Sagrado Corazón, me retiro siempre a las 13:30, yo vendo bijouterie acero quirúrgico, tenía todo en mi mochila, mi billetera, la llave de mi casa, la historia clínica de mi marido” detalló Sotomayor.

“En la puerta de la clínica dos motochorros subieron la vereda con una IBR roja sin patente, el de atrás le arrebata la mochila y el celular a mi marido. Salen por la vereda. Había un muchacho parado en la esquina. Mi marido gracias a dios no se infartó de nuevo” describió para puntualizar que “me llamó de un número desconocido y me dice me robaron tu mochila, me baje corriendo y estaba llorando, con el muchacho, él llamó a la policía”.

OFICIAL DE SERVICIO AUSENTE

“Nos vamos hasta la Comisaría a hacer la denuncia, pero no me la podían tomar porque no estaba el oficial de servicio. De ahí llamamos a una ambulancia y nunca llegó”. “Después llegó el patrullero y me tomaron la denuncia”, cerró la mujer.