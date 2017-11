Marcha atrás del Gobierno

Vinos y champagne sin impuestos

Finalmente, no se concretará el anunciado nuevo impuesto del 17% que el Gobierno planeaba imponer sobre el vino y el champagne, según anunció el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, tras una reunión privada con Mauricio Macri en la Casa Rosada, previa a la que los mandatarios provinciales de todo el país mantuvieron más tarde con el Presidente. “Acabo de terminar una reunión privada con el Presidente, quien me confirmó que el vino y el champagne no van a tener impuesto internos”, escribió en redes sociales. Desde Presidencia se confirmó oficialmente que “por decisión del presidente Mauricio Macri no se incluirá en la reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional el aumento de los impuestos internos al vino y a los espumantes”. El miércoles, tras reunirse con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, Cornejo había declarado que “en las cuentas del país, el vino es una de las pocas actividades que ha exportado 1.100 millones de dólares, y podemos seguir creciendo pero apalancados en el consumo interno por eso, los impuestos perjudicarían esa aspiración de exportar cada vez más”.