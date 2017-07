Asunción confirmada

Vignolo se hará cago del Plan Belgrano

Carlos Vignolo pasará a conducir el Plan Belgrano, tras resolverse los cambios en el gabinete nacional. El actual ministro secretario general de la gobernación, ocupará el lugar del tucumano José Cano, quien compulsará el próximo 13 de agosto como precandidato a diputado nacional por su provincia.

“La decisión de que los candidatos renuncien tiene que ver con no perder el foco en la gestión, porque creemos que no puede estar sometida al proceso electoral. Es una decisión político-institucional que marca una diferencia sustantiva con el kirchnerismo”, dijo Cano a Télam poco después de salir de la Casa Rosada.

“En política hay que estar preparados para todos los cambios que puedan venir y es una responsabilidad muy grande que estamos dispuestos a asumir”, indicó Vignolo en declaraciones a radio Sudamericana, quien el próximo martes se reunirá con Marcos Peña para comenzar a delinear el proceso de transición.

“La verdad no puede precisar fecha de asunción ni nada por el estilo, estamos trabajando para poder iniciar la transición lo más ordenado posible”, explicó Vignolo para puntualizar que “este era un tema que se venía conversando y hoy se precipitó con la reunión de Gabinete y los nombres que se comenzó a barajar. Lo más importante es poder desarrollar una tarea para Corrientes y la región”, agregó para sostener que “necesitamos mejorar la condiciones productivas, educativas y sociales. Creo que si esos indicadores los movemos hacia arriba, podremos lograr un desarrollo sostenible”.