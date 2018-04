Barrio Ponce

Viernes sortearían viviendas

Aún no hay una información oficial, pero el viernes 27 se sortearían las 200 casas en el Barrio Ponce, según indicó el titular de Obras Públicas, Bernardo Rodríguez, ex interventor del Instituto de Vivienda. Adelantó que “el viernes haremos el sorteo por Lotería Correntina, después se harán las verificaciones y el gobernador fijará la fecha de entrega de las casas”. Ayer estaba previsto un simulacro en Lotería Correntina y, de no mediar problemas, estaría todo listo para el sorteo final.