Inseguridad

Vía Facebook, una joven denunció

violento ataque de “motomandado”

En su muro de Facebook, Belén Aria denunció un violento ataque de un joven motociclista en horas del mediodía. El episodio ocurrió por Cazadores Correntinos “en la esquina de la Gomería Laucha”, precisó Belén. La fotografía que posteó es elocuente. “Tengo todo el cuerpo lastimado”, escribió.

Belén Aria escribió en su muro: “salía de trabajar me paso a mí pero mañana te puede pasar a vos. Bronca y dolor ante todo.. No me importa mi celular ni mi bicicleta. Ojalá que no le pase a nadie nunca esto. Tengo todo el cuerpo lastimado y herido. Lo único que pido es que se fijen anda un chico de moto roja morocho cabello medio largo cara delgada flaco y es de moto mandado no me acuerdo su patente si quiera todo esto pasó por cazadores correntinos en la esquina de la gomeria laucha. Me manoseo y quiso robarme perdi el equilibrio y me paso esto. Se fue volando con su moto y me dejo tirada NADIE HIZO NADAAAAA Y TODOS VIERON ASÍ ESTAMOOOOOS CORRIENTES!!!!!!”, (textual).