Venta de terrenos: Procesan a 18 personas y dictan falta de mérito a cinco

Procesan a 18 personas y dictan falta de mérito para cinco en la megacausa que investiga la venta irregular de terrenos, estafas y falsificación de documentos que involucran a funcionarios, jefes de la Dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia. En el marco de una compleja investigación iniciada por la Fiscalía Instrucción N° 6 a fines del año 2021, la juez de Instrucción N°3 -Hoy de garantías-, doctora María Josefina González Cabañas resolvió el viernes pasado la situación legal de 23 personas relacionados con hechos que responden a una organización delictiva dedicada a la falsificación de documentación, apropiación, venta e inscripción irregular de diversos inmuebles en Corrientes. González Cabañas, mediante la resolución N°2301/23 a 18 personas y dictó la falta de mérito para cinco, en el marco de la causa conocida como “Catastro”. Entre los procesados están la ex directora del Registro de la Propiedad y el Inmueble, escribana María Eugenia Demetrio y el ex Director de Catastro, Narciso Santín Toffoletti. A ambos se los acusa por el delito de “Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público” y a Santín Toffoletti también de Asociación Ilícita. La resolución N°2301 tiene 635 carillas, dada la complejidad de la causa y se resolvió desacumular algunos expedientes en las que estarían relacionadas algunas de las personas de esta causa y otros imputados, cuya situación legal sera oportunamente resuelta según el estado procesal de los mismos. Una de las ciudadanas involucradas en esta causa está prófuga, se trata de Teresa Olinda Vázquez, para la cual rige una orden de captura. En este marco se realizó una recomendación al Ministerio de Seguridad, a la Jefatura de Policía y demás fuerzas de seguridad a fin de que intensifiquen la búsqueda. Respecto del delito de Asociación Ilícita, previsto en el artículo 210 del Código Penal se procesó a los imputados Gladis Dionisia Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortíz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, Narciso Santin Tofoletti, Alba Cristina Zamudio y Pedro Antonio Verón, quienes incurrieron, algunos de ellos en otros delitos como Estafas y Uso de Documentos Públicos Falsos. Por su parte la escribana Gladis Dionisia Baez, que continua detenida en el Instituto Pelletier, está involucrada en 15 hechos de estafa reiterados y falsificación y uso de diversos documentos púbicos agravados los hechos por su calidad de funcionaria publica, en el delito de fraude en perjuicio de la administración publica. Respecto a ella existen en tramite ante el mismo juzgado numerosas causas en las que se formularon similares imputaciones y las que se encuentran en periodo instructorio. Por el delito de Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público se procesó a la ex directora de RPI, escribana María Eugenia Demetrio y al ex Director de Catastro, Narciso Santin Toffoletti y a los funcionarios Pedro Antonio Verón, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa, María Mercedes Arostegui, todos pertenecientes a estas dependencias estatales. Se dictó la falta de mérito por Asociación ilícita, Estafa y Uso de Documento Público Falso a María Eugenia Demetrio, Wilda Alicia Velazco Bergna, María Bernarda Correa y María Mercedes Arostegui. Al funcionario judicial, actual fiscal de Cámara, doctor Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz se lo procesó por el delito de Estafa, previsto y penado por el artículo 172 del Código Penal en concurso ideal con el delito de Uso de documento público falso, previsto y penado por el artículo 296 del Código Penal. Por lo mismo se procesó a la abogada, Virginia Griselda Aquino y a Gerardo Martin Berman. También fueron procesados por delitos de estafas los imputados Jorge de Jesús Leiva y Héctor Abel Leiva. Se dictó la Falta de Mérito de Juan Martín Valdéz, Franco Arturo Nigro Carrieri, Silvia López y Mercedes Rita Arce, como el sobreseimiento de Domingo Sebastián Billordo por los delitos que se le atribuían. También se dictó, respecto de algunos del resto de los imputados, falta de merito por iinsuficiencia probatoria, respecto de los delitos de “Tráfico de influencias”, “Negociaciones incompatibles con la función pública”, “Fraude en perjuicio de la administración pública”, y por la supuesta comisión del delito “Violación de medidas contra medidas de epidemias”, entre otros.