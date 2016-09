Los trabajadores del IOSCOR mantienen sus reclamos de aumento salarial, y ayer mostraron la fuerza de la medida con un paro total de actividades, que se repetirá hoy. “No hay interés por parte de ellos de solucionar las cosas”, aseveró ante la prensa radial el Delegado gremial, Eduardo Sánchez. Gustavo Vega, gerente del organismo dijo que “están abiertos al diálogo, pero que bajo presión no se negocia”.

“Desde hace 2 años venimos reclamando por los canales formales, expedientes, notas, pero no hemos tenido respuestas”, aseveró Sánchez para explicar que “estamos abiertos al diálogo pero que traigan una propuesta concreta y sincera”, sosteniendo que hasta el momento esto no ha sucedido. “IOSCOR es un ente autárquico, hay entre las tres cuentas 182 millones y podemos llegar a un acuerdo”, puntualizó para recriminar que “distorsionan las cosas, con un total desinterés de negociar”.

“La política del Contador Vega es ponerse de víctima, hace 2 años le venimos reclamando por expediente por nota y nos hemos cansado”. “Somos un ente autárquico que queremos ganar igual que los otros”, aseveró trayendo a colación Lotería Correntina. “Quiero que le pregunten (por Vega) si esta exonerado de la función pública”. “Él no puede estar acá, está en contra de la ley no puede ocupar un cargo público”, insistió Sánchez.