Inauguró lo que no terminó

Vecina de Alvear criticó

en pleno acto a Colombi

Mal momento para el gobernador Ricardo Colombi, cuando vecinos de Alvear lo cuestionaron por inaugurar un enripiado que no estaba aún terminado en Pancho Cué, un paraje cercano a la frontera con Brasil.

El acto, realizado en el propio acceso al paraje, venía sin problemas. Pero todo se complicó después del acostumbrado corte de cinta, cuando el locutor cedió al micrófono a una vecina del lugar. “En realidad, nosotros estamos indignados con esta inauguración”, disparó Gladis Rodríguez, y de inmediato pidió disculpas al intendente de General Alvear, Omar Barros.”Nosotros no vemos el trabajo terminado. Cuando caen dos o tres gotas ya no podemos salir. Estamos acá para manifestarle esto. No se están haciendo los 15 kilómetros que ustedes están inaugurando”, agregó Rodríguez.

Colombi buscó salir del mal paso con una explicación poco ortodoxa. Según explicó antes de dejar inaugurada la obra “el ripiado del camino es para transitar en días normales, si en días de lluvias salen camiones cargados, no habrá camino que aguante”, dijo el mandatario correntino.

Según trascendió después del incidente, el gobernador se fue molesto en su helicóptero a inaugurar otro enripiado a la localidad de Yurucuá, en el departamento de La Cruz. “Nunca vi gente tan desagradecida”, le dijo a sus colaboradores.