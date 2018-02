Salario docente

Vaz Torres aseguró que

“ya empezó el diálogo”

El Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, afirmó que “el diálogo con el sector docente ya ha comenzado”. “No hay plazos, la discusión salarial es permanente”, aseguró para remarcar que “la agenda la vamos a ir dando a conocer a medida que avance”.

“Todo se acuerda en mesas de discusiones, tenemos respeto por esos mecanismos. Estamos analizando las posibilidades de la Provincia en un contexto donde el incremento de costos es importante y donde hay cuestiones que se debaten en Nación” expresó Vaz Torres, al referirse a la discusión salarial con el sector docente.

“Creemos que las cuestiones van a encaminarse gradualmente y con toda responsabilidad vamos a discutir en la mesa que corresponde con los sectores involucrados. Las discusiones ya empezaron… obviamente no vamos a llamarlos primeros a ustedes para decirles”, sostuvo, en referencia a la prensa.

Para Vaz Torres la cláusula gatillo “es un mecanismo que genera acercamientos y son válidos”. “La agenda la manejamos internamente y la vamos a ir dando a conocer”, concluyó.

Fernando Ramírez

SUTECO negó conversaciones

“No comenzamos ningún dialogo con el gobierno y menos con el ministro Vaz Torres, al menos por parte de SUTECO”, aseguró el titular de este gremio docente, Fernando Ramírez en declaraciones a radio Dos.

Asimismo reconoció que “el frente gremial hoy no está funcionando, porque no nos juntamos, es difícil encontramos”. “Además para que un frente si después cada uno hace lo que quiere de acuerdo a conveniencias”, aseveró Ramírez.

“Acá hay que decir y hacer y SUTECO respeta los acuerdos y en ese sentido estamos muy tranquilos. Acá se está subestimando mucho a las organizaciones gremiales y mucho mas al SUTECO porque a nosotros nuestros afiliados nos creen y saben que siempre nos ponemos al frente de los reclamos y la defensa de nuestros derechos”, fustigó el gremialista para considerar que “todo esto excede al ciclo lectivo y los propios docentes, porque esta realidad económica no solo ataca el bolsillo de los docentes sino que afecta a todos los bolsillos de los trabajadores. El panorama es muy complicado”.