Nuevo gobernador de Corrientes

Valdés reconoció que es consciente

El gobernador Gustavo Valdés juró ante la Asamblea Legislativa. Ricardo Colombi le entregó el mando que supo ostentar durante 8 años, que pasaron más rápido de lo que muchos imaginaban. Con el antecedente de Arturo Colombi, el primo que buscó ser rey pero no le salió, el mercedeño mantiene su poder político intacto, más cuando no pocos sospechan de una inminente reforma constitucional que puede acortar el mandato de Valdés y ubicarlo nuevamente a metros del sillón de Ferré. Anoche el murmullo era elocuente. Aquellos que se aseguraban Valdés en el gobierno, Colombi en el poder, y los otros que esperan cuando se producirá el quiebre. No aventuran un Tato Romero Feris con Pedro Braillard Poccard de 1998, donde el hoy senador nacional debía pedirle permiso al líder nuevista hasta para ir al baño. Acá hay amistad de años entre Ricardo Colombi y Gustavo Valdés. Difícilmente ocurra un quiebre entre ellos. La traición si sucede, será desde otro enclave radical.

“Soy consciente de la enorme responsabilidad que hoy asumo”. “Vivo una jornada que será inolvidable y espero sea recordada como el inicio de una gestión que sirvió para mejorar la vida de todos. Ese es el desafío de esta nueva etapa”, sostuvo un Valdés que alabó a su antecesor. “Ricardo Colombi ya entró en la historia grande de Corrientes, ya entró en la historia grande de Corrientes, fue electo 3 veces Gobernador y le tocó hacerlo en tiempos difíciles. Siempre estuvo a la altura. Deja una provincia equilibrada y casi sin deudas. Hizo lo que nunca nadie había hecho por los correntinos. Recibimos un legado político. Tiene derecho a sentir la satisfacción del deber cumplido, en nombre del millón de correntinos quiero decirle muchas gracias”, enfatizó el nuevo mandatario correntino para aseverar que su gestión “será un gobierno de oídos atentos y manos extendidas”.

MEJORAR LA VIDA

“Bienvenidos los audaces, los trabajadores, vamos a apostar por el esfuerzo, la honradez”, agregó en otro tramo de su alocución el nuevo jefe del Ejecutivo provincial para puntualizar que “el sentido final de todas las acciones de gobierno será el de mejorar la vida de la gente”. Al iniciar su discurso dijo: “inicio una gestión para mejorar la vida de cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Y ése es el desafío en esta etapa. Vengo a cumplir con el mandato que me entregó el pueblo de Corrientes. Agradezco que me acompañen”.

“Toda nuestra acción de gobierno va a ser mejorar la vida de la gente. Especialmente los que necesitan de un Estado presente. Lo vamos a hacer mejorando para adentro”, sostuvo el ituzaingueño.

“No los invito a soñar, los invito a entrar al futuro”, cerró Valdés.

Mirar al futuro

“El pueblo se ganó el derecho a mirar el futuro con esperanza, pero el camino hacia la prosperidad es para quienes trabajan y emprenden”, indicó Valdés en otro tramo de su discurso para aseverar que “mi primer compromiso es que nacer en la pobreza deje de ser una condena y un destino”.

“Convocamos a todos los empresarios a invertir en la provincia, porque tenemos cuentas saneadas y seguridad jurídica”. “Modernizar la provincia tiene que ser el proyecto de todos los correntinos”. “Espero que mi gestión sea recordada como la que cambió la vida de los correntino”, puntualizó el nuevo gobernador de Corrientes.