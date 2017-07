Candidatura oficialista

Valdés “está en suspenso”

La candidatura de Gustavo Valdés deberá soportar la última arremetida de la “cooperativa universitaria” horas antes que se cierren las alianzas electorales para los comicios del 8 de octubre próximo. El mosaico interno liderado por Carlos Mono Vignolo y Sergio Checho Flinta, no se resigna del todo a que el ituzaingueño encabece la fórmula de la alianza oficialista. Valdés arrancó con 7% de intención de votos en las recientes encuestas, debajo de Eduardo Vischi (el otro candidato) que media un 14%, quien justamente ayer lo presentó en Paso de los Libres como el futuro gobernador de Corrientes. Asimismo aparece muy detrás de Camau Espinola, el aspirante del justicialismo que supera el 32%, y eso preocupa al tándem Vignolo-Flinta.

Una semana antes de las PASO, Valdés nuevamente será medido. Debe ubicarse bastante cerca del ex medallista olímpico para asentar su por ahora discutida postulación, que por el momento, carece del apoyo moral del PRO y del propio gobierno nacional.

En el radicalismo vernáculo consideran al actual diputado nacional como alguien inmerso dentro del Ricardismo ortodoxo, alejado de pensamiento radical, que como estrategia, intentará no ser absorbido por el macrismo en todos los rincones del país.

“Yo a un Yacaré le pongo corbata y lo hago gobernador”, la célebre frase corresponde a Ricardo Colombi momentos antes de anunciar a Gustavo Valdés como su sucesor en el sillón de Ferré, siempre y cuando triunfe en los comicios del segundo domingo de octubre. El mercedeño asegura que en tres semanas su Elegido crecerá arrastrado por su figura. Harán constantes recorridas por el interior de la provincia, donde aseveran, superan por amplio margen a Espínola, quien para ellos, en algún momento sufrirá traición de los llamados Renovadores del peronismo.

En la Capital saben que existe un hartazgo hacia la figura del hoy mandatario correntino. Para eso involucrarán en la campaña a Eduardo Tassano, la vedette electoral de la UCR, que viene de derrotar a Fabián Ríos en la comuna capitalina, rompiendo varios pronósticos adversos.

No para pocos, la candidatura de Valdés “está en suspenso”, aunque la mayoría sabe que Colombi, no dará marcha atrás en una decisión tomada.