Offshore Presidencial

Vació un frigorífico exportador

Un informe asegura que Mauricio Macri vació un frigorífico exportador con una offshore. Estancias del Sur exportaba miles de kilos de carne por año. Macri lo compró y comenzó un declive que terminó con su cierre. “No tributaron un peso”, dice el informe. El expediente del caso Estancias del Sur tiene 20 mil fojas. La empresa Machir fue constituida en Uruguay. Tenía adjudicada 2.000 toneladas de Cuota Hilton por año. Por las exportaciones, 15 mil millones de dólares manejaron desde la empresa de los cuales no tributó un solo peso. Era el frigorífico más importante de todo el interior del país. En 1982 era de Socma (60%) y el resto de los hermanos Grimaldi, 20% de José Luis y un 20% de Juan Carlos. Cuando Socma decidió transferir el frigorífico a Machir pusieron al ex yerno del apoderado de Socma, Guillermo Klein. Le cambiaron el nombre sin ningún tipo de reparo: Machir es el origen hebraico del apellido Macri. Según la investigación, vaciaron la empresa con Socma y la Banca Nazionale del Lavoro en la que los Macri tenían y tienen, acciones. Eran 500 personas empleadas más 1.500 de manera indirecta. Toda la Cuota Hilton que ingresaba la remitían a la BNL donde estaban los Macri. No se encontró ningún registro de Machir en Argentina hasta 2005. Macri la constituyó el 1 de enero de 2001 y la cerró en 2005. Esta misma mecánica se implementó en el Correo Argentino. El dinero lo hacían salir por un supuesto crédito que había tomado SOCMA de la Banca Nazionale del Lavoro, también de Macri.