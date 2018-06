Los gremios como la UTA, La Bancaria y sindicatos docentes ya anticiparon que se plegarán a la medida nacional. Los principales gremios adhieren y se verán afectados los servicios de los micros, colectivos y aviones. Tampoco habrá bancos y los sindicatos docentes SUTECO, ACDP, AMET, UDA Y MUD se suman a la medida cuyos dirigentes anunciaron hoy, tras una reunión que la totalidad de las entidades sindicales se plegarán a la medida de fuerza. Señalaron que habrá un acompañamiento importante en la medida de fuerza y el titular de AMET, Rufino Fernández afirmó que “el paro va a ser masivo”. El titular de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), confirmó que se sumarán a la medida de fuerza. No habrá colectivos de corta, media y larga distancia. En Corrientes no habrá colectivos urbanos, Interprovincial, ni servicio de combi. Mientras tanto, la adhesión de Camioneros perjudicará la actividad en todos sus ramos. Se verá perjudicada la distribución de dinero en los camiones de caudales para la recarga de cajeros automáticos y el abastecimiento de combustible a las estaciones de servicio. La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la entidad que encabeza Ricardo Cirielli, anunció que se sumará “en todo el país”. Ellos se encargan de hacer la revisión técnica de cada avión antes de su despegue y sin esa inspección los aviones no pueden despegar. Los bancos tampoco brindarán servicio puesto que la Asociación Bancaria (AB) de Sergio Palazzo anunció en un comunicado que se suma y exigió “un urgente cambio de la política económica”. En el Banco de Corrientes ya anticiparon que la atención será normal.