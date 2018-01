Moyano a Macri

“Usted perjudicó millones de jubilados”

Hugo Moyano salió con los tapones de punta contra el Presidente Macri y lo acusó de haber “perjudicado a millones de jubilados” por la aprobación de la reforma previsional. El líder de Camioneros abrió un nuevo capítulo entre ambos tras la respuesta del titular del Ejecutivo en defensa de su padre, Franco. Hace una semana, Moyano rompió el silencio y tras ser consultado si tenía miedo a ir preso debido a las causas judiciales abiertas en su contra, sostuvo que en caso de ser encarcelado debía ser “en la celda al lado del padre de Macri”, en referencia a Franco Macri. Había señalado que las causas judiciales tienen que ver con funcionarios de Cambiemos que “quieren llevarse el mundo por delante”. La respuesta del mandatario no tardó en llegar y cuestionó al extitular de la CGT por “meterse con una persona de 87 años, que está retirado. No tiene que ponerse nervioso”, le dijo, sino que “tiene que ir a la Justicia a demostrar que tiene todo en orden”. Apeló a la separación de poderes para cuestionar a Moyano señalando que “lo que hay hoy es una Justicia que despierta y actúa con independencia. No le tienen que echar la culpa a Macri y al Gobierno”, asestó el mandatario.

Abuelos argentinos

La contienda dialéctica fue más allá cuando (lunes) Hugo Moyano, en un comunicado publicado en Infocamioneros, acusó a Macri de perjudicar a jubilados que cobran la mínima. “Es insólito que usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada”, dijo y agregó: “Debería ser consciente que con la reforma previsional que ha impulsado su gobierno no solo se ha ‘metido’, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados -padres, madres y abuelos de todos los argentinos-“, disparó el líder camionero.