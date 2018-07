La selección uruguaya cayó por 2-0 ante Francia, una de las candidatas a pelear por un lugar en la final del Mundial de Rusia 2018. Los dirigidos por el “Maestro” Tabárez cayeron en el Estadio de Nizhni Nóvgorod por 2-0 ante los europeos, que continuarán su camino hacia semifinales. El desafortunado fallo de Fernando Muslera a los 61 minutos, fue un duro golpe para el equipo, que no pudo volver al juego y vio como se le escurrían las chances de remontar el partido. Uruguay intentó jugar en los primeros minutos del partido y marcó presencia en mitad de cancha rival. En los primeros cinco minutos tuvo dos llegadas, producto de errores defensivos, que pudieron haber sido de peligro si los últimos pases hubieran acabado en los pies de un jugador uruguayo. A los 13, Diego Godín avisaba de lo que es capaz tras un tiro de esquina. El defensor ganó en la altura pero no pudo conectar el balón con comodidad. Acto seguido, en el contraataque, Kylian Mbappe cabeceó solo cerca del área chica y desperdició la primera oportunidad clara de Francia. El conjunto de Deschamps acomodó sus líneas y atacó con más frecuencia pero sin precisión, siempre por el lado de la joven estrella del PSG. En 30 minutos Muslera no tuvo injerencias importantes. A los 39 minutos, una falta a metros del área de Rodrigo Betancur, que llegó tarde a cortar una jugada golpeando a Corentin Tolisso, derivó en el primer gol del partido. Tras un centro de Antoine Griezmann por la banda derecha, Raphael Varane le ganó la posición a Matías Vecino y cabeceó al segundo palo de Muslera que, pese a su estirada, no llegó a tapar el disparo. A dos del cierre del primer tiempo y por la misma vía, de pelota parada, Uruguay tuvo el empate en la cabeza de Martín Cáceres, en esta ocasión Hugo Lloris supo rechazar de manera espectacular. En el complemento, Uruguay y Francia se repartieron la posesión en los primeros 10 minutos. Los sudamericanos, que buscaron el empate, no pudieron superar la línea defensiva cómodamente y se vieron obligados a jugar por las bandas. Con la victoria del conjunto galo, los de Didier Deschamps avanzaron a las semifinales en donde se enfrentarán al ganador del duelo entre Brasil y Bélgica. Uruguay, en tanto, se despidió de Rusia tras terminar primero en su grupo y superar a Portugal en octavos de final.