UNNE: Abre convocatoria para subsidios de posgrados

Otorgarán subsidios para la formación de posgrado al personal de la Unne. La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrirá, del 15 al 30 de mayo, una Convocatoria de Subsidios de Posgrado para docentes y no docentes en el marco de una política institucional que aspira a fortalecer la formación permanente de los recursos humanos. La iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior de la Unne y se enmarca en los lineamientos de la nueva normativa de subsidios de posgrado aprobada este año. Según lo aprobado, la convocatoria se realizará a partir del 15 de mayo y hasta las 12 del 30 de mayo de 2023, a través de Mesa de Entradas y Salidas del Rectorado (sedes Corrientes y Resistencia). En el caso de los subsidios para docentes serán para realizar estudios de posgrado (posdoctorados, doctorados, maestrías y especializaciones) preferentemente en la Unne u otras universidades nacionales del país, destinado a docentes por concurso, interinos/as o contratados/as con dedicación simple o semiexclusiva, adscriptos y adscriptas, becarios y becarias que desarrollen actividades de docencia y/o investigación en dependencias de la Unne. Se otorgarán hasta 52 subsidios y se establecerá un cupo de 4 subsidios por facultad, instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología e Institutos dependientes del Rectorado. Mientras que, para agentes no docentes, de planta concursada o interinos, los subsidios serán para maestrías y especializaciones. Para el personal no docente se otorgarán 26 subsidios, con una distribución de 2 subsidios por unidad académica. Las plazas que no sean cubiertas, tanto de docentes como no docentes, se distribuirán entre las facultades e institutos con mayor cantidad de postulantes.