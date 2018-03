Superclásico 21:10 hs

Una súper final para la historia

El gran partido entre Boca Juniors vs. River Plate – River Plate vs. Boca Juniors será está noche desde las 21:10 y se paraliza el país futbolero con un encuentro para la historia. Riguroso operativo de seguridad por el Superclásico en Mendoza. El subsecretario de Seguridad de Mendoza, Néstor Majul, habló del operativo de seguridad del que tomarán parte 1.500 efectivos, para el Superclásico de esta noche. “Se pusieron en marcha los operativos con refuerzos en todos los ingresos a esta provincia, y hoy se intensificarán más”, aseguró el funcionario desde Sudamericana. Mendoza se blindó por la llegada del Superclásico más caliente de los últimos años. El gran operativo de seguridad, que comenzó en el primer minuto de este martes y se extenderá hasta las 22 del jueves, involucrará más de 1.500 efectivos de diferentes fuerzas: 1.000 policías mendocinos, 350 guardias de seguridad privada, 100 gendarmes y 80 agentes de la Policía Federal. Además de todo el personal del programa Tribuna Segura, al mando de Juan Manuel Castrilli, hijo del Sheriff y ex árbitro internacional. La final de la Supercopa Argentina entre Boca y River se disputará este miércoles desde las 21:10 en el estadio Malvinas Argentinas, colmado por 40.000 personas. La prevención por la seguridad comenzó muchas horas antes. “Se pusieron en marcha los operativos con refuerzos en todos los ingresos a esta provincia y hoy se intensificarán más”, aseguró Néstor Majul.