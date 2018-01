Abierto de Australia

Una “sorpresa” eliminó a Djokovic

No pudo con un joven surcoreano y quedó eliminado. El tenista serbio Novak Djokovic quedó prematuramente eliminado del Abierto de Australia al ser derrotado 7-6(4); 7-5 y 7-6(3) por el surcoreano Hyeon Chung luego de tres horas y 27 minutos de juego en el Rod Laver Arena. Nole, ex N°1 del mundo que hoy aparece en la 14ª posición de la clasificación mundial de la ATP, estuvo permanentemente debajo de Chung en el marcador. La única vez que logró tener una ventaja fue en el tercer set cuando apareció 1-0 arriba luego de su primer juego de servicio. Uno de los mayores problemas del serbio radicó en el saque, con el que llegó a hacer nueve dobles faltas, aunque sufrió también 19 puntos de quiebre generadas por su rival de las cuales sólo pudo salvar cinco. Por su parte, Chung logró un gran despliegue de su tenis, con 47 puntos ganadores sobre 36 y un servicio potente que le permitió dominar el juego para dar así la primera gran sorpresa del torneo, tal como lo dejó ver al término del encuentro, que tuvo varios momentos de emoción cuando el público reconoció el esfuerzo del ganador en cada punto: “Crecí admirando a Djokovic y hoy pude ganarle, no lo puedo creer”, expresó.