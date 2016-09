Cuando Fleg Trading fue descubierta por los Panama Papers, el Presidente dijo que la offshore familiar fue creada para hacer negocios en Brasil pero fue abandonada. Pero los Papers muestran que durante años Fleg estuvo activa y tuvo una melliza de una familia italiana muy amiga de los Macri. Poco antes de la creación de la gemela, la familia italiana recibió nueve millones de dólares que partieron de Fleg.

A la sociedad en Bahamas del presidente Macri y su familia le salió una melliza. No tiene nada de malo, salvo que Macri dijo otra cosa. La melliza se llama Karter Properties Limited. Karter es Karter como Jimmy Carter pero con K. La otra melliza, la sociedad de los Macri, también desconocida hasta hace poco, es una sociedad llamada Fleg Trading Limited, o Fleg a secas.

En los papeles, Fleg y Karter tienen la estructura legal de una empresa pero no son una empresa común. Se las conoce como “empresas offshore” y funcionan como cuentas, vehículos financieros secretos para mover dinero y activos. En eso, y en que pagan muy pocos impuestos, Fleg y Karter son similares a miles de empresas o sociedades radicadas en paraísos fiscales de todo el mundo. Esto incluye al de Bahamas, donde están las mellizas, en un archivo de computadora de un estudio de abogados muy cerquita de la costa de Estados Unidos.

MACRI EN LA ONU

El reclamo por la soberanía de Malvinas es permanente

Mauricio Macri llegó ayer a Nueva York, donde participará de la 71ª Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El Presidente aseguró que su principal intención es mostrarle al mundo “la vocación de trabajo en conjunto y ser parte de la soluciones a los desafíos globales”. Entre los temas más importantes que tratará el jefe de Estado en las Naciones Unidas estará el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Macri confirmó que ratificará la posición argentina al mundo de que el reclamo “es permanente y no negociable”. El último viernes, la canciller argentina, Susana Malcorra, aseguró que el “tema Malvinas tomará tiempo para que se solucione totalmente”. En un comunicado emitido por la Cancillería expresó que “hay ciertas cosas que se pueden hacer mientras tanto, sin abandonar nuestros derechos sobre las islas”.

INTERNA EN CAMBIEMOS

Ernesto Sanz atacó a Durán Barba

La pata de la UCR más importante del frente Cambiemos que es gobierno, Ernesto Sanz, atacó fuertemente al gurú del PRO, uno de los hombres más escuchados por Mauricio Macri: Jaime Durán Barba. Sobre le ecuatoriano, Sanz dijo: “El Gobierno muchas veces se ha equivocado por seguir la ciencia de (Jaime) Durán Barba”. Y sobre las ideas del consultor, el radical manifestó: “La política no es seguidismo de encuestas, es el ejercicio del poder para transformar la realidad”. Y volvió a arremeter contra Durán Barba. “Si hubiera habido encuestas hace 200 años, San Martín no hubiera cruzado los Andes… El político es el que genera encuestas, no el que depende de ellas”, expresó con enojo.

¿TE ACORDÁS HERMANO?

Vuelve al país misión del FMI tras diez años

Hoy llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de iniciar una “ronda de reuniones” que culminarán con la incorporación de Argentina en el Artículo IV del organismo de crédito, lo que implica la visita de especialistas del organismo que supervisarán las cuentas públicas del Gobierno y la situación económica en reuniones con funcionarios, integrantes del sector privado, legisladores y organizaciones civiles. En el comienzo de la visita que se extenderá hasta el 30 de septiembre, este lunes llegarán el Jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, y el director Ejecutivo por Argentina ante el FMI, Héctor Torres, y mantendrán un almuerzo con el secretario de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste.

En un comunicado del Palacio de Hacienda, difundido bajo el título “Argentina: un nuevo paso hacia la normalidad”, la cartera explicó que “tras esta misión, se presenta un informe al Directorio Ejecutivo del FMI para su discusión. Luego de esto, la opinión del FMI se comparte con las autoridades del país. En su gran mayoría, los países permiten que este documento sea publicado”.

PESE A LA TREGUA

160 personas murieron las últimas 24 horas en Siria

A casi una semana del inicio de la tregua, más de 160 muertos en las últimas 24 horas y el masivo ataque del sábado de Estados Unidos contra el ejército Sirio pusieron presión ayer sobre el cese de hostilidades, que cada vez se debilita más.

Estados Unidos y Moscú fueron los responsables de acordar la tregua y de convencer a sus aliados de cumplirlos, por eso, el ataque del sábado, que dejó 90 soldados muertos, reactivó la tensión entre las dos superpotencias, en paralelo con un aumento de los bombardeos, combates y agresiones en el devastado terreno sirio. La Cancillería rusa denunció el domingo en un comunicado que el sábado por la noche un grupo de sus funcionarios se reunieron con diplomáticos estadounidenses que no pudieron explicar el ataque “e intentaron seguir con su método habitual de dar la vuelta a las cosas”, según informó la agencia de noticias DPA.

Según Washington, sus aviones bombardearon “por error” a un puesto del Ejército sirio; su objetivo original era una presunta posición del EI, un grupo insurgente que no fue incluido en la tregua. Además, el Pentágono aseguró haber informado a Rusia de antemano del ataque, algo que Moscú no confirmó.