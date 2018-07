Una multitud protestó contra el presidente Mauricio Macri y el FMI en el Día de la Independencia. La movilización fue convocada por el arco opositor, organizaciones sociales, sindicales y actores. En el marco del 202° aniversario por el Día de la Independencia, miles de personas, protestaron sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano. Fue para manifestarse en contra del acuerdo entre el Gobierno nacional y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La marcha opositora arrancó a las 13.00 bajo el lema “La Patria no se rinde” y fue una continuidad de la movilización que se realizó el pasado 25 de mayo con la misma protesta como fondo. Ya estamos en la 9 de Julio junto a las compañeras y compañeros para decir en este #DiaDeLaIndependencia que #LaPatriaNoSeRinde. Para el acto se montó un gran escenario sobre las avenidas, en el cual hablaron los diferentes oradores de la jornada. “A la gente no le alcanza la plata, no tiene trabajo. Para el Gobierno el Fondo está muy bien. Claro, porque los que nos gobiernan no perdieron nada en 2001”, afirmó el diputado Axel Kicillof. “Existieron y existen dos modelos de país, uno entregado a las corporaciones y profundamente desigual y otro soberano, justo e independiente. En tiempos de retrocesos en términos de derechos político-económicos, sociales y culturales, es necesario retomar los idearios de los padres de nuestra primera Independencia”, sostuvo Carlos Heller, presidente del Partido Solidario. Por su parte, Juan Carlos Junio expresó que “una vez más, el pueblo toma el protagonismo en las calles ante un gobierno que nos endeuda con prestamistas y usureros internacionales y compromete el destino de la Nación”. Desde la mañana, una de las primeras columnas que llegó al lugar fue la que esta integrada por militantes de agrupaciones como el Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Vía Campesina, Izquierda Popular, Vamos y Seamos Libres. Los manifestantes llevaron banderas de sus respectivas organizaciones y carteles con lemas como “La independencia no se negocia” o “No al FMI”. La marcha fue convocada por actores como Alejandra Darín, Marina Glezer, Daniel Valenzuela, Luisa Kulliok, Cristina Banegas y Paola Barrientos, además de las cantantes Adriana Varela, Dolores Solá y Liliana Herrero, la jueza María Laura Garrigós de Rebori, el sociólogo Horacio González, los periodistas Titi Fernández y Cinthia García, y la locutora Federica Pais, entre otros.