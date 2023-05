Una multimillonaria detrás de la rifa del caballo Cuarto de Milla

Detrás del insólito sorteo de un caballo cuarto de Milla, bajo el eslogan “Por una Argentina Mejor”, aparece una multimillonaria. La organizadora de la tómbola política es dueña junto a su familia de 40 mil hectáreas de campo en Mercedes-Corrientes. Gente de la zona consultada, revelaron que siempre recurren a estas picardías para recaudar fondos, dinero que finalmente no se sabe dónde va a parar. El valor de la rifa es de 2000 pesos, y además, te invita a ser parte del Cambio. Dicen que lo recaudado irá para folletería, logística y publicidad de Juntos por el Cambio. La primera información ya fue suministrada en la edición de Noticias Taragüí del último lunes. Jessica Prada, la responsable en juntar recursos a través de esta triquiñuela, es hija del presidente del Banco Credit Suisse Argentina. Según su cuenta de Facebook habla 5 idiomas, y hasta hizo un video en inglés para conseguir donaciones con amigos en Europa y con aquellos que en el extranjero apoyan en regreso del partido de Mauricio Macri al poder. Aunque en realidad, buscó el aporte abriendo una cuenta en el viejo continente cuando divulgó en las redes el padecimiento que sufrieron en febrero de 2022. Esa vez se les quemaron las pasturas y los alambrados del Hípico Santa María de su propiedad. Pidió dinero y agradeció de corazón la ayuda. Tenía que alimentar sus 50 caballos y si no conseguía un salvataje financiero, debía venderlos. Esa vez también hizo una rifa y le salió bien. Jessica tiene además un Haras, y una escuela de equitación y salto. Fue campeona argentina juvenil de salto, representando al club alemán. Su hermana Tiziana Prada, es la cara visible de este clan familiar con un tremendo poderío económico al administrar una de las cabañas de cría y genética de Braford, más importantes de la Argentina inmersa en los Esteros del Iberá. La propaganda de esta nueva rifa muestra la foto de un equino con un subtitulado que reza GUACHOS DE LA PATRIA DE BULLRICH. Dejan un alias, por si alguien quiere comprarla por mercado pago: caballos.santa.maría, y hasta un número de teléfono que por el prefijo, sería de la zona de Mercedes Corrientes: 03773 400683. Con la fortuna que amasan los Prada, fácilmente les alcanza para imprimirle todos los folletos y la publicidad a la Bullrich, y si quieren la de Rodríguez Larreta, y si los apuran, los del radical Gerardo Morales. Con tanto dinero hacer una rifa y venderla hasta en el extranjero, suena más que extraño. Pero la Argentina es el país de lo posible. Cualquiera se vuelve mexicano y te hace una mexicaneada. El peculiar sorteo no tiene la autorización del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes. La rifa sería ilegal, como una gran cantidad que se ofrecen y pululan por todo el territorio provincial. No obstante hay un dato relevante: el marido de Prada, es muy amigo de un ex gobernador de la provincia, y dibujar un rápido permiso en la entidad lúdica, después esta publicación, no le costaría nada.