Municipalidad de Corrientes

Una Jefa de Personal con triple sueldo

La nueva jefa de personal de la municipalidad de Corrientes, cobraría pensión por Discapacidad, pensión No Contributiva y otros planes sociales incompatibles con el cargo. Leticia Rosana Elena Díaz, designada por Eduardo Tassano, es quien aseguran desde los gremios, quien elabora las temidas “listas negras” de trabajadores que podrían ser despedidos por la administración del cardiólogo.

Como funcionaria municipal, Díaz cobra más de $20.000 sumando otros $11.000 por una Pensión por Discapacidad, una Pensión No Contributiva y otros Subsidios. A pesar de que no le correspondía el beneficio, el gobierno de Cambiemos no le tocó las pensiones en los recortes que se hicieron en 2017.

Los sindicatos dicen que “el problema no es que cobre planes sociales, a pesar de que hay personas que necesitan más que ella”; si no que la situación “la falacia argumental: estigmatizan los planes sociales; pero nombran en un cargo político a una persona que cobra esos beneficios y se dedica a perseguir trabajadores que están en situaciones de vulnerabilidad social”.

Leticia Rosana Elena Díaz es quien operativizó el promocionado “censo laboral” y ahora se ocupa de elaborar las temidas “listas negras” de los trabajadores que podrían ser despedidos producto del achique de gastos que argumenta el intendente Eduardo Tassano.

La nueva administración municipal de Cambiemos pretende ajustar sobre las figuras laborales con menos estabilidad, como son los Contratos y agentes comprendidos en el programa Neike Chamigo; con argumentos que van variado cada semana. Primero los llamaron “cargos políticos”, luego indicaron “límites presupuestarios” y ahora referencian supuestos “topes” establecidos por la Carta Orgánica Municipal.Son casi 2.000 trabajadores que están en vilo por la continuidad de su fuente laboral y que actualmente se encuentran sin cobertura de la obra social IOSCOR ni de ART.

PENSIONES HASTA EL AÑO 2026La abogada Leticia Rosana Elena Díaz, encargada de elaborar las “listas negras” de posibles despidos y de controlar los 7.000 empleados municipales; hace tiempo cobra planes sociales que -además de engordar sustancialmente sus ingresos- son incompatibles con su nuevo cargo de “policía” laboral en la Municipalidad de Corrientes, según descubrieron diferentes líneas internas de organizaciones gremiales (de Aoem y Festramco) que se oponen a los despidos masivos que gradualmente realiza el jefe Tassano.Por las Pensiones Díaz cobró los meses de Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2018 y ya tiene fecha para cobrar el mes de Febrero 2018. Además, tiene asegurada las pensiones hasta el año 2026.Según indicaron las organizaciones sindicales, llamativamente “a Leticia Rosana Elena Díaz no le cortaron el cobro de los beneficios cuando Cambiemos comenzó a recortar las Pensiones por Discapacidad el año pasado; a pesar de que ella ya tenía otros ingresos que son incompatibles con el beneficio como argumentó el Gobierno Nacional”.A CONTRAMANO

A mitad de 2017 la administración del presidente Mauricio Macri rescató el polémico Decreto 432 de 1997 (segunda presidencia de Carlos Menen) que establece las “normas reglamentarias para el otorgamiento de pensiones por invalidez”. Allí puede leerse que podrán acceder a las prestaciones “cuando la Invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76 %” y que la persona “no posea bienes o ingresos que permitan su subsistencia”. Esa norma le sirvió al Gobierno Nacional para dar de baja 80.000 pensiones por invalidez. El trabajo de recorte estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en Corrientes la tarea de ajuste lo hizo el Centro de Referencia de calle Costanera y Chaco. Llamativamente a Leticia Rosana Elena Díaz los de Cambiemos no le tocaron las pensiones, a pesar de que hacía mucho tiempo percibía, como trabajadora municipal, ingresos que permitan su subsistencia (como dice el Decreto 432/97).

No para pocos estos beneficios salariales, tendrían mucho que ver con la alineación de Nación, Provincia y Municipio.

Los datos salariales

Según las bases de datos de Anses y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Leticia Rosana Elena Díaz (Cuil 27-26037267-5) cobra mensual y religiosamente: Pensión por Discapacidad, número de beneficiario 47611421910. Pensión No Contributiva, número de beneficiario 40511421910. Programa Hogar (Garrafa Social), número de beneficiario 90260372677. Lugar de cobro: Banco De Corrientes, Centro de Pagos de La Rioja y 9 de Julio.

Beneficiada por Fabián Ríos

Leticia Rosana Elena Díaz (Legajo 163) siempre fue una militante de ECO Cambiemos, la alianza que ahora gobierna el Municipio capitalino. Comenzó sus tareas administrativas bajo el programa de capacitación e inserción laboral “Neike Chamigo”, que creó el ex intendente radical Carlos “Mono” Vignolo. Y como una paradoja política, Díaz recibió los mayores beneficios laborales durante la anterior administración Justicialista.

La gestión del ex intendente Fabián Ríos la incorporó al programa de Regularización Laboral y primero la benefició con un Contrato Laboral; luego le asignó la Planta Permanente; la benefició con ascensos laborales y recategorizaciones que alcanzó al 52% de los trabajadores municipales de Capital.

Díaz, (Cuil 27-26037267-5), ahora fue designada por el intendente Eduardo Tassano (UCR) como la nueva Directora General de Personal de la Municipalidad de Corrientes. Según el nuevo organigrama -que fue noticia nacional por la cantidad de cargos políticos creados http://bit.ly/2DeR7y5- esa Dirección General de Personal, que depende de la Secretaría de Coordinación (la de los cargos insólitos) que maneja el ex concejal Hugo “Cuqui” Calvano (CC-Ari).