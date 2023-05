Una Gerencia del INVICO compra un combo de conjuntos deportivos

Héctor Javier Fracalossi, gerente de administración y Finanzas del Instituto de Viviendas de Corrientes, no para de sorprender con sus compras. Algunas, literalmente inentendibles, y hasta un tanto, extrañas. Ahora autorizó la compra de un combo de conjuntos deportivos para entidad habitacional, por un valor de 300 mil pesos. Los mandó adquirir en Dece Sport, comercio ubicado por calle Gobernador Gómez 2595, hace dos días atrás, el último 17 de mayo. No hay detalle de la cantidad. Solamente 1 Unidad. Hasta donde se pudo averiguar, no hay empleados del organismo, que requieran de esta indumentaria para realizar sus tareas laborales. Fracalossi, muy vinculado al poder político, es sobrino de una senadora provincial del radicalismo, alguna vez fue, uno de los contadores del grupo Pyramis, que regenteaba la polémica cueva financiera ubicada por calle 9 de julio casi Córdoba, y que terminó clausurada y sus responsables enjuiciados por la justicia Federal. Horas atrás, una de las sedes del INVICO, la situada en la esquina de La Rioja y San Martín, se vio envuelta en violentos incidentes, cuando manifestantes de organizaciones sociales, quisieron ingresar por la fuerza a sus oficinas y se enfrentaron con la policía. Reclamaban por la donación de terrenos (360 lotes) y la construcción de casas, según convenio firmado con el INVICO en diciembre de 2018, con el entonces interventor Julio Veglia. Acuerdo publicado en distintos medios de prensa. Mientras tanto, Fracalossi, invierte en ropa deportiva.