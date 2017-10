Incidentes en Resistencia

Una desbordada marcha feminista

Se registraron serios incidentes frente a la Catedral y centro de Resistencia durante la denominada “marcha feminista” en la capital chaqueña.

La multitudinaria y colorida marcha de mujeres de la que participaron muchas correntinas, nunca vista por estos lares se vio empañada por serios incidentes frente a la principal iglesia de la ciudad. Allí grupos “feministas” apedrearon, prendieron fuego y golpearon a jóvenes católicos en el predio cristiano, ubicado cien metros de Casa de Gobierno.

Habían venido de todas partes al encuentro de género que comenzó el sábado y terminaba el lunes, con un acto en el lugar donde empezó: el estadio del Club Sarmiento.

Al cerrar los debates el domingo emprendieron una marcha de cinco kilómetros entre el Campus UNNE y el Parque de la Democracia. En ese lugar participaron en peñas y asistieron a varios espectáculos. La jornada del domingo se presentaba menos tensa, más festiva que el sábado cuando se temieron incidentes. Ese día no pasó de un breve escrache frente a la Catedral, con dedicatorias a Bergoglio y pintadas en comercios céntricos. Pero por la tarde, los repudios a la Cúpula de la Iglesia desbordaron.

Consignas hostiles

Varias mujeres cambiaron de itinerario y se dirigieron al Templo contiguo a Casa de Gobierno. Una hora y media se escucharon consignas hostiles, a favor del aborto legal. Hasta que grupos, que se reivindican anarquistas actuando con rostros cubiertos, atacaron el templo, arrojando pintura, piedras sobre los vitrales y prendiendo fuego. Las llamas alcanzaron a tomar parte de la puerta de madera. Dos activistas católicos muy jóvenes, se pusieron delante de las vallas para impedir los ataques, fueron brutalmente agredidos y echados del lugar por patotas de mujeres.

Gritaban: Iglesia basura, vos sos la dictadura – Bergoglio vení y mirá las aborteras cada día somos más – Muera el Estado, Viva la anarquía – Somos malas y podemos ser peores – Fuera la Prensa – Basura también sos la dictadura. Reporteros de América TV fueron blanco de las agresiones. Tras dos horas de desmanes intervino infantería con carros hidrantes. Contingentes de resistencianos organizados, estuvieron a punto de enfrentarse con las feministas si no fuera por la policía. Grupos de mujeres católicas rezaron en voz alta. Otros pidiendo: Que se vayan todas, que no quede ni una sola. La policía rodeó el templo y evitó lo peor. Resistencia no durmió.

Vecinos también respondieron

Tras los tremendos desmanes provocados por la marcha feminista, apareció la respuesta. Un grupo de mujeres que estaban esperando los micros para regresar a sus ciudades fueron agredidas por varios vecinos de Resistencia. La comisión organizadora del Encuentro responsabilizó a las autoridades y exigió que se investigue a quienes “realizaron una emboscada planificada”. Ocurrió a la hora de la siesta en inmediaciones de la plaza 25 de mayo. Allí “un grupo autoconvocado de hombres y mujeres persiguió y agredió verbal y físicamente con palos y piedras a mujeres que estaban esperando sus colectivos para retornar tranquilamente a sus ciudades”. Integrantes de la Comisión Organizadora del 32 Encuentro Nacional de Mujeres se acercaron al lugar para socorrerlas y algunas de ellas también fueron heridas.

Aparentemente los agresores respondieron a la convocatoria de una concentración de vecinos de Resistencia que llamaban a reunirse en el centro de la ciudad para declararse contra la realización del Encuentro.