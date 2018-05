Una chica denunció que fue brutalmente atacada por una patota de muchachos en una peña realizada en el playón del Club de Regatas Corrientes. El hecho habría ocurrido el pasado viernes por la noche, y la chica describió detalles de lo que pasó a través de su cuenta de twitter (@AngieCano_). “Voy a contar lo que me paso anoche, en la peña fui al baño sola, en el camino unos chicos me frenan y me invitan su vaso, les digo que no que no quiero, no me dejan pasar me agarran de la cara y me hacen tomar, cuando encuentro un espacio en la ronda salgo corriendo, me agarran del pelo y me meten de nuevo a la ronda”. “Me dicen “vos de aca no te vas asi” me empuja enojado porque quise irme y me tira al piso cuando me defendí para que no me toquen me dijeron “sos viva vos eh?” Y me metieron una piña que me corto toda la boca, desde ahi no me acuerdo más nada”, escribió.