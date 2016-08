Argentina enfrenta desde las 20.30 a Uruguay en Mendoza, por una nueva fecha de las Eliminatorias al mundial de Rusia 2018.

Ayer el entrenador Edgardo Bauza repitió equipo y ya se perfilan los once para recibir a la escuadra azurra. Bauza dio indicaciones al equipo que será titular en una charla que se extendió durante algunos minutos y después dispuso trabajos de pelota parada.

El Patón ratificó en un nuevo ensayo el equipo para el debut de este jueves frente al conjunto celeste con Lionel Messi como titular, Pablo Zabaleta y Emmanuel Mas en los laterales y Lucas Pratto en ataque.

Tal como se preveía después del entrenamiento del martes por la tarde, ayer en un ensayo táctico en el predio de Ezeiza paró a: Sergio Romero; Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Mas; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di María; y Pratto.

Con el regreso de Lionel Messi, tras una nueva frustración en la Copa América Centenario y la salida de Gerardo Martino como técnico, las aguas parecen calmarse en el combinado albiceleste.

MISS BUMBUM

Lanzó una campaña para que Messi la desbloquee

A fin de año habrá un nuevo concurso y Suzy Cortez dejará de ser Miss Bum Bum, pero antes de dejar el trono que alcanzó en 2015, la brasileña tiene un objetivo. Quiere que el futbolista argentino deje de ignorarla y para eso pide ayuda en las redes sociales. Lionel Messi es sin duda su obsesión, ya que en más de una oportunidad ha publicado provocadoras fotos en su honor y por eso busca que el delantero del Barcelona la desbloquee. “Mucho de esto tiene que ver su novia, quien como era de esperar no se toma bien la idea de que una modelo envíe sus fotografías hot a su pareja”, explico Cortez.

APREVIDE

Creen posible la vuelta de los visitantes en la 2ª fecha

El titular de la Aprevide (organismo de seguridad deportiva bonaerense), Juan Manuel Lugones, manifestó que en el fútbol es posible “en un tiempo no muy lejano”, probablemente en la próxima fecha, la vuelta del público visitante en la provincia de Buenos Aires. “No estamos muy lejos del regreso en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de que en Independiente, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Estudiantes de La Plata, entre otros, se juegue en breve con visitantes”, aseguró Lugones. Ante este anuncio, trascendió que en los partidos Olimpo-Lanús; Banfield-Colón de Santa Fe; Independiente-Godoy Cruz de Medoza, Estudiantes de La Plata-Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia ante San Lorenzo, todos correspondiente a la segunda fecha del torneo de Primera División, “podría haber visitantes”.

Lugones además aseguró que el Aprevide quiere a “los barras afuera de la cancha y a los hinchas adentro. No le hacemos caso a ningún político que nos pida por un barra. Si cometió un delito, debe ir preso y no puede ingresar en un estadio”.

CORRENTINO INTERNACIONAL

Carlos Salom jugará en la Selección de Palestina

El delantero correntino Carlos Salom, que actualmente defiende los colores de la Unión Española de Chile que dirige Martín Palermo, fue convocado para representar a la selección de Palestina en el amistoso que jugará el próximo lunes frente a Tayikistán. Salom nació en Corrientes en 1987, y debutó a los 15 años en la primera de Camba Cuá.

De larga trayectoria en el fútbol de ascenso, sus goles en Sacachispas y Barracas Central lo llevaron a la Primera División, donde vistió los colores de Olimpo y All Boys. Ahora su buen presente en el fútbol chileno le hicieron pegar un salto más grande y podrá empezar a sentirse un jugador de selección.

“Estoy muy contento. Nunca perdí la esperanza, siempre trabajé para esto y más. Creo que ahora se me da la oportunidad, en un buen nivel y en un buen momento y lo único que quiero es aprovechar esta oportunidad y disfrutar al máximo, que esto recién comienza”, declaró Salom al sitio web de Unión Española.

BOCA UNIDOS

Contrató al hermano de Teo Gutiérrez

El hermano de Teófilo Gutiérrez acordó su vínculo con Boca Unidos y recibió el saludo del delantero de Rosario Central que le auguró: “Vas a ser grande”.

Tony Gutiérrez, hermano menor de Teófilo, acordó su llegada a Boca Unidos y firmó su primer contrato con el fútbol argentino. El jugador de 21 años, le puso la firma al documento que lo vincula al club correntino.

Teófilo Gutiérrez, delantero de Rosario Central, aprovechó su cuanta de Instagram para felicitar a su hermano y dejar los mejores augurios para él: “Dios te bendiga en tu carrera mi hermano toni” escribió Teo.

CHALLENGER DE COMO

Mayer a paso firme

Por el challenger de Como, Italia, el correntino Leonardo Mayer se impuso en octavos de final ante Maximilian Marterer, de Alemania, en tres mangas por 6-7 (4), 6-2, y 6-1. De esta manera clasificó a cuartos de final del certamen itálico.

El ‘Yacaré’ luchó el primer set y logró sacarlo adelante, luego, los juegos siguientes resultaron menos desgastantes para el argentino. Mayer se medirá en cuartos de final ante Kenny De Schepper, de Francia. Este torneo reparte 42.500 euros en premios y se juega en polvo de ladrillo.

LIGA NACIONAL

Martina y Duinker se sumaron a la pretemporada de Regatas

Entrando en su tercera semana de pretemporada, el plantel profesional del equipo remero va tomando cuerpo y forma de cara a su nueva versión para la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2016/17. Ayer en el único entrenamiento del día, se sumaron las flamantes incorporaciones: el pivote cordobés Fernando Martina, tras su consagración con San Lorenzo de Almagro, y pivote australiano Joshua “Josh” Duinker, que hará su debut en la LNB.

En la temporada 2013/14, Fernando Martina ya vistió los colores del “Fantasma” llegando a la final de la Liga Nacional, en una recordada definición con Peñarol de Mar del Plata para alcanzar el subcampeonato.

Joshua “Josh” Duinker, nació un 18 de abril de 1989 en Paddington, Sidne, Nueva Gales del Sur (Australia), aunque también es integrante de la Selección de Holanda por su doble nacionalidad, hará su debut en la competencia. El pivote, mide de 2.10 metros, viene de jugar en su última temporada en Egis Körmend de Hungría, con pasos anteriores en Cáceres de la LEB Oro (España), Leiden de Holanda y Sydney.