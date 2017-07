Polémica adecuación

Un Vaz Torres menos histérico

reconoció el acuerdo IPS-ANSES

Tras un lapsus de histerismo, el ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Vaz Torres, reconoció que existe el convenio IPS – ANSES, aunque la letra fría, ni caliente de ese documento, todavía no se conoce públicamente. En declaraciones a la prensa radial, dentro de una larga perorata, el jefe del palacio San Martín, buscó siempre pegarlo al candidato justicialista Camau Espínola con el kirchnerismo, haciéndolo culpable de todos los males que acarrea la provincia. Asimismo nunca fue claro sobre el “anexo oculto”, ayudado por un periodismo con cierta liviandad que nunca le requirió que indique los alcances de la adecuación del sistema previsional local al de la nación. Lo importante de esta nueva alocución: no amenazó con meterle preso a nadie.

Trató de esconder la polémica desatada en torno al 82% móvil, diciendo que la provincia no accedió al requerimiento de Nación, aunque no explicó cómo se sale de un deuda de $2400 millones que el Poder Ejecutivo mantiene con el IPS.

“Tuvimos con Nación larguísimas discusiones hasta que entendieron y se cambiaron los términos del acuerdo”, indicó Vaz Torres con relación a los convenios entre IPS y ANSES, que todavía son desconocidos por la opinión pública más alá que integren un Decreto firmado por el gobernador Ricardo Colombi. “El convenio que se aprueba recientemente permitió destrabar los fondos que por primera vez el gobierno nacional otorga para Corrientes por los desequilibrios del sistema previsional local”, reconoció Vaz Torres, aunque no asumió que los desequilibrios fueron provocados en los 16 años de administración radical, incluidos dos años de intervención federal.

Hasta donde se pudo hurgar, en el convenio suscripto no dice expresamente que no se resigna el 82 % móvil, como que no habrá una caída de beneficios para Policías y Docentes.

“No está en riesgo el sistema previsional de Corrientes”, insistió Vaz Torres, recordando incluso que Ricardo Colombi buscó otorgarle rango constitucional al sistema previsonal IPS, iniciativa trabada por el kirchnerismo a nivel provincial, pero que en realidad aquella frustrada reforma no escondía otra cosa, que la re-reelección del mercedeño.