El movimiento se registró hacia las 6:19 locales (11:39 GMT) a una profundidad de 39,95 kilómetros y a unos 16 km de la localidad de San Vicente, indicó el organismo en su cuenta de Twitter .

Por su parte, el Instituto Oceanográfico de la Armada (marina de guerra) descartó una alerta de tsunami.

El epicentro fue localizado a unos 20 kilómetros de Bahía de Caraquez, a 360 kilómetros (al oeste de Quito , la capital ecuatoriana.

En las poblaciones costeras como Manta, Jaramijó, San Vicente, Puerto López, Jama y Pedernales las personas salieron a las calles en forma precipitada y en busca de un refugio ante los posibles destrozos, según lo publicado por el diario El Universo.

Hasta ahora, las autoridades confirmaron que el sismo provocó fisuras en viviendas y cortes eléctricos pero no víctimas fatales. De hecho, el presidente Lenín Moreno habló por Twitter y dijo: “Hermanos manabitas, estamos pendientes de ustedes. Sismo de 6 grados. Al momento no tenemos víctimas que lamentar, ni daños materiales considerables. He dispuesto instalar #COE provincial. Mantengamos la calma e informémonos por canales oficiales”.