Un Rolls Royce fue el regalo del Principe Arabe a los jugadores por vencer a Argentina

El millonario regalo que le hizo el Príncipe de Arabia Saudita a los jugadores por vencer a Argentina.En todos las Copas del mundo hubo sorpresas, pero muy pocas de la revelancia que tuvo el éxito de Arabia Saudita frente a la Argentina. El seleccionado de peor ranking en la FIFA se impuso en el debut ante uno de los favoritos a quedarse con el torneo, por lo que el premio no sólo fue las tres unidades que otorga el reglamento. El hito futbolístico alcanzado en el Mundial de Qatar 2022 le reportará, además, una ganancia mayor que traspasa los límites deportivos. El enorme esfuerzo, la capacidad de reacción y el espectáculo que dieron frente a La Albiceleste les obsequia la felicitación de la familia real que se encuentra al frente del país. El mandamás, Mohammed Bin Salman, considera que debe tener un importante apego con el combinado que representa a su territorio. Por eso no solo los seguirá de cerca en cada presentación, sino que además (al parecer) los premiará con exorbitantes objetos: por ganarle a los dirigidos por Lionel Scaloni les dará a cada jugador un Rolls Royce Phantom. El lujoso auto es la segunda determinación que se toma desde el martes pasado. ¿La anterior? Se decretó feriado nacional para conmemorar la impresionante victoria del equipo verde, por lo que la gente salió a las calles con camisetas, banderas y cualquier objeto que los representara. Vale destacar que esta no era la primera vez que la realeza árabe saudí regalaba esta modelo a sus futbolistas. En 1994, su delantero Saeed Al-Owairan, que anotó un gol contra Bélgica que fue considerado uno de los mejores goles de la Copa del Mundo de todos los tiempos, también gozó de una recompensa similar.