Revistería “Manolo”

Un puesto de diarios en plena calle

Clausuraron un puesto de diarios y movieron la estructura a plena calle. Una situación atípica y llamativa sucede en la esquina céntrica de Carlos Pellegrini y San Lorenzo, donde la estructura metálica de un puesto de diarios y revistas fue movida a la calle, originando inconvenientes en el tránsito. El local había sido clausurado el sábado por la Municipalidad, pero no se sabe quién o quienes lo movieron hasta la vía pública. La casilla está sostenida peligrosa y precariamente con un palo. Manuel Rubén Ojeda es propietario del kiosco que fue clausurado el fin de semana y desde radio Dos, comentó que “me mandaron a clausurar a través de la municipalidad; lo hizo el dueño del edificio de lo que era la universidad popular”. Manolo, no entiende “porqué me hace este atropello; el viernes a las 9:00 me entregaron la orden de desalojo, solo tenía 34 horas, y el sábado vino la municipalidad con orden de retirar todas las revistas y lo que vendía en el kiosco”.

Sin trabajo

“Hace 40 años que soy canillita, hace 32 años que tengo el negocio”, recordó Manuel Ojeda. “Pusimos el negocio en la calle porque queremos llevarlo a otro lado; tengo miedo que levanten mi kiosco que es mi capital, tengo que moverlo de ahí para llevarlo a otro lugar; le pedí al municipio que me lo trasladen a otro lugar y me dijeron que no tienen los medios”, describió. “Si me sacan esto me quedo sin nada, sin poder trabajar, para darle de comer a mi mujer y mi chiquito de 2 años, ahora no puedo comprarle la leche”, lamentó.