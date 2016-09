El ex presidente de River Plate Daniel Passarella, junto a otros ex directivos de su gestión, empleados del club e integrantes de la barra brava “millonaria” fueron procesados por la presunta comisión de los delitos de “defraudación por administración fraudulenta” por reventa de entradas. El juez de instrucción del juzgado 10, Fernando Mario Caunedo, dispuso trabar embargo por casi 2 millones de pesos para cada uno de los procesados entre los que aparece, además de Passarella, el ex vicepresidente, Diego Turnes; el ex secretario general, Daniel Bravo; y el ex tesorero Daniel Mancusi.

La causa se inició el 23 de junio de 2012 cuando un socio abonado a la platea San Martín Media fue a ocupar los asientos que les correspondían en el estadio Monumental para ver el partido entre River y Almirante Brown, por la B Nacional, y se encontró con que uno de ellos ya estaba ocupado. La persona que ocupaba la platea justificó su presencia con el ticket que había comprado en la reventa, lo que generó una denuncia de parte del socio que había canjeado su entrada como lo pedía el club, por lo cual que presentó una denuncia que dio comienzo a una investigación.

CONMEBOL Y UEFA

River Plate y Real Madrid podrían jugar una copa internacional

Con la misión de estrechar los lazos entre las confederaciones separadas por el Atlántico, la Conmebol envió una carta firmada por el presidente Alejandro Domínguez, para proponerle la realización de una copa intercontinental, que ponga en escena a dos supercampeones.

Los que tendrían la posibilidad de darle inicio a este título son River y Real Madrid, como vigentes ganadores de la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Europa. El Millonario (levantó la Libertadores en 2015) se impuso ante el campeón de la Sudamericana, Independiente Santa Fe, mientras que el elenco español (se quedó con la Champions) hizo lo propio ante el campeón de la Europa League, Sevilla.

Es decir que además de la disputa del Mundial de Clubes, que reúne a conjuntos de todas las confederaciones y continentes, podría haber otro duelo entre un europeo y un sudamericano. La decisión ahora quedará en manos del presidente interino de la UEFA, Ángel María Villar.

INSULTOS CONTRA BOLIVIA

Evo Morales exige sanciones a Chile

El presidente Evo Morales pidió ayer que la Conmebol y la FIFA sancionen a Chile por los insultos de los aficionados durante el empate 0-0 frente a la selección de Bolivia en Santiago por la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2018. Durante el partido, algunos hinchas insultaron de forma recurrente al arquero y cantaban “el que no salta no tiene mar”, con relación a la disputa de larga data entre ambos países. “El que no salta no tiene mar”, era el canto que sonaba en las tribunas. “Los expertos en fútbol (…) deberían tomar cartas en el asunto para que nunca más algunos grupos de chilenos puedan ofender a países que van a visitarlos”, dijo Morales y agregó: “Ojalá nuestras autoridades del fútbol boliviano puedan tomar algunas acciones por el bien del fútbol y de todos”. A fines de mayo, la FIFA suspendió por dos partidos el estadio Nacional de Santiago por un hecho similar, catalogado como “conducta discriminatoria”, razón por la cual la Roja está jugando de local en el estadio Monumental.

SERGIO ROMERO

“Me dura la calentura”

El arquero del seleccionado argentino, Sergio Romero, que empató frente a Venezuela 2 a 2 como visitante por eliminatorias no ocultó su bronca aunque valoró el desempeño grupal. “Me fui con mucha bronca y todavía, la verdad es que me dura”, sin ocultar nada así dejó en claro el futbolista que se desempeña en el Manchester United de la Premier League.

Romero fue blanco de las habituales críticas defendiendo el arco del seleccionado argentino de fútbol, sin embargo frente a Venezuela dos jugadas fueron desafortunadas: la del gol de Josef Martínez, en la que queda descompensado y luego en un centro que intenta descolgar sobre el ataque “Vinotinto”, en la que choca frente a un defensor rival. “En el segundo gol no quise adivinar la intención de Martinez, pero no pude hacer pie. Ya estaba caliente y luego (en la salida del centro en el área propia) tuve la decisión de cortar un centro y quedo corto porque choco con Vizcarrondo”, manifestó el misionero. Romero dijo que el choque frente a venezolanos servía para demostrar que “se puede jugar sin el ‘Enano’ en campos difíciles y no se pudo conseguir los tres puntos”. “Argentina esta segundo a uno de Uruguay y nos mantenernos en el pelotón de los de arriba, porque hasta el final, las eliminatorias sudamericanas son muy duras”, cerró.

INDEPENDIENTE

El correntino Meza no será transferido desde Gimnasia

Sergio Carrizo, representante del correntino Maxi Meza, anunció que el jugador seguirá en Gimnasia. La rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha de Leandro Fernández reactivó el mercado de pases para Independiente. Ante esta eventualidad, el Rojo adquirió por reglamento el derecho a contratar a alguien para suplir su ausencia y el apuntado fue Maximiliano Meza. De hecho, se había llegado a un acuerdo con Gimnasia La Plata, dueño del 65% de su pase. Sin embargo, el asunto se complicó. “Meza se quede en Gimnasia. No va a Independiente. No estaba bien anímicamente y decidimos que se quede. Era lo mejor”, remarcó Sergio Carrizo, su representante, en una charla con Radio La Red. Y a su vez, Héctor Yoyo Maldonado, secretario general de Independiente, agregó: “Damos por cerrada la negociación”.

CHALLEGER DE BARRANQUILLA

Agustín Velotti avanzó a octavos de final.

El correntino Agustín Velotti doblegó al brasileño Joao Pedro Sorgi en dos sets por 6-1 y 6-3. En octavos chocará ante el salvadoreño Marcelo Arévalo.

No terminó allí la participación argentina en el país cafetero ya que se disputó el ‘clásico’ entre Diego Schwartzman y Juan Ignacio Londero, el cual terminó en favor del primero en dos mangas, 6-2 y 6-4. El porteño alcanzó los octavos de final del Challenger de respectivo país. El villacrespense superó al cordobés y se topará ante el local Juan Sebastián Gómez por la llave de octavos. El colombiano superó al argentino Facundo Argüello 3-6, 5-4 y 6-4. Este certamen colombiano se disputa en polvo de ladrillo y otorga 50 mil dólares en premios.

TENIS US OPEN

Djokovic clasificado. Nishikori eliminó a Murray y está en semifinales.

En el duelo protagonizado por los medallistas olímpicos, Kei Nishikori (bronce) dio el golpe y eliminó a Andy Murray (oro) para avanzar a las semifinales del US Open. En casi cuatro horas de juego, el japonés se impuso ante el británico con parciales de 1-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-5.

Más temprano, Djokovic se clasificó a su décima semifinal consecutiva del Abierto de tenis de Estados Unidos, tras el retiro de su rival Jo-Wilfred Tsonga.

Campeón de este torneo en 2011 y 2015, el Nole iba ganando el partido 6-3, 6-2 cuando el francés abandonó al primer raquetazo del tercer set, al parecer por dolores en su rodilla izquierda. El galo había pedido un tiempo médico al finalizar el segundo segmento, pero al comienzo del tercero se le vio con dificultad para responder el saque del serbio, y optó por alzar bandera blanca.

FÓRMULA UNO

El “gran circo” del automovilismo fue vendido por u$s 4.400 millones

El grupo de medios estadounidense Liberty Media, del multimillonario John Malone, anunció que selló la compra de la Fórmula Uno por 4.400 millones de dólares. Según el comunicado oficial del multimedio, “Bernie Ecclestone se mantendrá en su cargo porque ha dirigido el grupo por largo tiempo como jefe ejecutivo de la Fórmula Uno”, aunque Chase Carey, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de 21st Century Fox, asumirá la presidencia de la compañía. En una primera instancia, Liberty Media adquirirá una participación de 18,7%, que será progresivamente llevada al 100% gracias a la compra de la totalidad del holding Delta Topco, que administra Formula Uno. Esta operación pone fin a varios años de especulaciones sobre el control de la categoría, hasta ahora en poder del fondo de inversiones CVC Capital Parners y de Bernie Ecclestone, su dirigente histórico.