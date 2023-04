Un hombre fue condenado a perpetua por femicidio

Un hombre fue condenado a perpetua por quemar a su pareja. Tras finalizar cuatro audiencias en la cuales atestiguaron 21 personas, el Tribunal de Juicio encabezado por Marcelo Pardo, acompañado por Marcelo Fleitas y Gustavo Ifran, condenó a Elías Valenzuela a la pena de prisión perpetua. Informes psicológicos indicaron que el acusado era “una persona de alto riesgo y de conducta violenta”.Para el Fiscal no hubo dudas que el autor del crimen de Romero fue Valenzuela, dijo que la materialidad del hecho y la autoría del homicidio quedaron cabalmente demostradas.Por su parte, para el fiscal Facundo Sotelo no hubo dudas que el autor del homicidio fue Elías Valenzuela. Entre los testimonios que tuvo en cuenta como elementos de pruebas, estuvieron los dichos de enfermeras quienes indicaron que la paciente estaba lúcida, ingresó a sala de atención y llegó a decirles “mi marido me prendió fuego”. Estela Romero, de 31 años, falleció 20 días después de ingresar al Hospital Vidal con el 60 por ciento de su cuerpo quemado. Fue derivada desde la localidad de Paso de los Libres.