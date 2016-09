Tras haberse alejado del equipo correntino, Franco Cángele había firmado contrato con Argentinos Juniors, pero en las últimas horas se supo que rescindió con la entidad de La Paternal. Ahora el ex Boca Juniors, se encuentra reanudando su situación contractual con el aurirojo y de esta manera se sumaría nuevamente al plantel que dirige Omar Labruna.

Franco Cángele, quien había firmado contrato por dos años con Argentinos Juniors y el club había adquirido el 60% de su ficha, rescindió el contrato días antes del inicio del torneo.

A pesar de que no hay versión oficial del club, el delantero, que tuvo un gran semestre en Boca Unidos de Corrientes, dejó de ser parte del conjunto de La Paternal.

LABRUNA PARÓ LOS 11

Omar Labruna puso en la defensa al colombiano Juan Bravo –recuperado de una dolencia en el tobillo- y a Marcelo Ortiz –superando un golpe sufrido ante All Boys-; además, Martín Fabro –arrastra una dolencia lumbar- también fue de la partida en la mitad de la cancha; y Federico Nieto fue el acompañante de Ignacio Valsangiácomo.

Boca Unidos alistaron a Juan Ojeda, en el arco; Bravo, Ortiz, Fernando Alloco y Leonardo Baroni, en la defensa; Michael Hoyos, Diego Sánchez Paredes, Fabro y Germán Herrera, en el medio; Nieto y Valsangiácomo, adelante. Con este equipo, y en relación a los que le ganaron a All Boys, Fabio Godoy, Mateo Ramírez y Cristian Núñez dejaron su lugar como titulares. En el segundo tiempo, en el inicio, Ortiz dejó su lugar generando alguna duda y Rolando Ricardone saltó a la cancha para ocupar su lugar. Boca Unidos trabajará hoy y allí Labruna definirá a los once que recibirán a Ferro.

INCORPORARON A MAC ALLISTER

Tras las incorporaciones de Franco Cángele y Tony Gutiérrez, Boca Unidos llegó a un acuerdo con el volante central Francis Mac Allister quien en los próximos días se sumará al equipo de Omar Labruna. El hijo del “Colorado” Mac Allister nació el 30 de octubre de 1995, realizó toda las inferiores en Argentinos Juniors en este año pudo debutar en primera y jugar un par de partidos. Con estas últimas incorporaciones, Boca Unidos se retira del mercado de pases para hacer frente al torneo de la B Nacional.

DESAFÍOS BARRAS

Quieren evitar el cruce entre los hinchas de Mandiyú y Boca Unidos en el traslado a las canchas

Por la B Nacional, Boca Unidos enfrenta a Ferro el domingo a las 16, a la misma hora, el albo juega por el Federal B. Por la cercanía de los barrios, existe un temor que las parcialidades de los equipos se crucen y se produzca un enfrentamiento, por esa razón, llevarán adelante un operativo especial de control.

El domingo desde las 16, Mandiyú recibe a Villa Alvear de Resistencia en la cancha de Ferroviario. En el mismo momento, en la cancha del 17 de Agosto, Boca Unidos enfrenta a Ferro por la segunda fecha de la B Nacional. Las hinchadas podrían cruzarse en el traslado a las canchas y por eso, la policía implementará un operativo especial. En la cancha de Ferroviario estarán apostados 18 policías y en Boca Unidos serán 80 efectivos presentes en el lugar.