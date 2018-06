Un hecho aberrante ocurrió hoy en la localidad de Monte Caseros, cuando un Concejal agredió a una embarazada. El edil Franco Scattolaro Lovatto se dirigió al domicilio particular de un integrante de la Comisión del Hospital Samuel W.Robinson identificado como Luciano Molinari Borgo y terminó agrediendo verbal y físicamente a su esposa que está embarazada provocándole una descompensación. Miembros de la Comisión directiva dieron a conocer un Comunicado donde rechazan y repudian este acto de Violencia de género. El tema en cuestión que detonó en este lamentable accionar sería el pedido de la comisión a los dirigentes políticos a no usar la situación del Tomógrafo y los fondos conseguidos desde la gestión del Intendente como un logro particular sino del pueblo de Monte Caseros.