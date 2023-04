Un comisario volvió a cubrir a su hijo Pirata del Asfalto

Versiones cruzadas luego que una banda de piratas del asfalto fue aparentemente desarticulada la semana pasada. El operativo ocurrió en cercanías de Mariano I. Loza en la mañana del 31 de marzo, cuando delincuentes que se movilizaban en un automóvil, violentaron la lona de un camión para robar sus pertenencias. Allí se demoró a un hombre de 63 años, quien estuvo en compañía de otras dos, que en cercanías de una estación de servicio sobre ruta nacional 119, hurtaron elementos de un vehículo de gran porte. Posteriormente, un día después, hubo dos allanamientos en Paso de los Libres, donde los uniformados incautaron 74 bultos con gran variedad de mercaderías, algunas tecnológicas, además de detener a dos involucrados más, aunque había un tercero. Hasta aquí una noticia netamente policial. Sin embargo aparecieron situaciones confusas. Tres integrantes de la posible banda no pudieron ser atrapados, o como se sospecha, los dejaron ir. En agosto de 2020 los medios de prensa, incluido Noticias Taragüí, informaban que el hijo del comisario Claudio Daniel Fernández fue detenido por integrar una banda que asaltaba camiones en expendedoras de combustibles, ubicadas por rutas 14, 127 y 123. Sobre todo, cuando sus chóferes dormían. Fernández se desempeñaba en ese entonces como Jefe de la comisaría de Monte Caseros. El tiempo pasó. Se lo removió a otro destino, y supuestamente su hijo zafó, con un evidente grado de protección policial y de la justicia. Pero parece que la historia volvió a repetirse. Hoy Fernández está a cargo de la comisaría de Mariano I Loza, una de las responsables del procedimiento y de la investigación del hecho ocurrido el pasado viernes. Hubo un parte policial fraguado que no dijo la verdad, y que habla de dos demorados, y de hasta dos más, cuando en realidad hubo uno solo. El sexagenario dueño del auto. En el operativo no solo que el comisario Fernández, en complicidad con otros colegas de la fuerza, dejaría escapar de exprofeso a los ladrones y a su hijo, sino que en el informe elevado al fiscal no lo incluye como uno de los prófugos. Pero como una foto vale más que mil palabras, uno de los llamados policías buenos, logró fotografiarlo, y dejar al descubierto la maniobra, que sin lugar a dudas deja muy descalzada la imagen de la fuerza de seguridad provincial, y a las autoridades, que cuando tenían que desplazar al policía infiel, no lo hicieron.