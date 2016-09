“No tengo una versión de los hechos. En realidad hay que revisar el marco normativo sobre quien tiene el control de los espacios públicos. Y la verdad hay que tomar en chiste para no llorar. Creo que va atado a un conflicto político, y esto no está bien. Había cerca de 100 efectivos, grupos especiales para asegurar la toma del espacio público para el festejo del Día de Niño de la Provincia. Pero la Provincia no tenía permiso ni lo había pedido. Y el lugar estaba reservado”, puntualizó el intendente Fabián Ríos sobre la toma por una infantería policial de la Plaza en el barrio 17 de agosto para que Desarrollo Social de la provincia haga un evento por el Día de los Niños.

“La anécdota arranca el jueves cuando dijimos a la provincia que el lugar estaba reservado. Ahora, si la Policía es la que va a controlar los espacios públicos, sacando la potestad a los municipios entonces hay que cambiar las cosas. Entonces que ellos reparen los juegos, pongan los árboles, instalen la luz, etc”, ironizó Ríos. “Si fue casual, sería lamentable casualidad… pero cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora”, concluyó el jefe comunal.

PARRILLI PARA EL 10

Se postergó el lanzamiento del Instituto Patria en Corrientes, por razones de reacomodo en la agenda de Teresa Parodi y Oscar Parrilli. La nueva fecha será el 10 de octubre.