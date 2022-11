Un campeón del mundo del 86 tuvo un infarto antes de viajar Qatar

Oscar Garre un campeón del mundo del 86 sufrió un infarto horas antes de viajar al Mundial Qatar 2022. La noticia generó preocupación en el mundo del fútbol argentino. Oscar Garré, integrante del equipo que se consagró campeón en México 1986, sufrió un infarto. Fuentes cercanas a la organización del viaje, le confirmaron a Infobae que el ex futbolista se encuentra internado en terapia intensiva, estable, pero le tuvieron que colocar dos stent. Además, seguirá en terapia intensiva hasta el próximo lunes. Garré era uno de los campeones del mundo con Argentina que había aceptado viajar a Qatar con otros ganadores de los dos títulos que consiguió el seleccionado argentino en la Copa del Mundo que se organizó en nuestro país, en 1978, y la que tuvo a Diego Maradona como emblema y mejor jugador hace 36 años en tierra azteca. Este sábado, siete ex futbolistas se encontraron en el aeropuerto de Ezeiza para subirse a un avión con destino a Qatar. De los integrantes del primer título que ganó Argentina de la mano de César Luis Menotti, viajaron Omar Larrosa, Daniel Bertoni, Ricardo Villa y Ubaldo Fillol. “Los campeones del mundo nos vamos a Qatar a alentar a nuestra amada Selección. ¡¡¡Vamos, Argentina!!!”, escribió el Pato en su cuenta de Instagram y acompañó el posteo con una imagen de los ex jugadores. En cuanto a los vencedores de la Copa de México 1986, viajaron Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Héctor Enrique. Hay que recordar que Oscar Ruggeri ya se encuentra en Doha como una de las caras de la cadena ESPN como uno de los enviados al Mundial. Garré tiene 65 años y tuvo una larga trayectoria como jugador y luego como entrenador. Sus inicios fueron con la camiseta de Ferro Carril Oeste, para luego jugar en Huracán y tener un paso por el fútbol de Israel en dos equipos. Tras su retiro como futbolista en 1996, se transformó en DT del conjunto de Caballito. También dirigió a Lanús y Atlético Rafaela en Argentina. En el exterior, entrenó a Olimpia, de Paraguay, y a varios equipo de Chile (Deportes Concepción, Huachipato y la Universidad Católica). También tuvo un paso por las selecciones juveniles de Argentina cuando Carlos Salvador Bilardo era el Director de Selecciones Nacionales de la AFA. En esa ocasión, entrenó al combinado Sub 17.

Infobae