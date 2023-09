Un actual concejal y electo diputado de Goya cobra dos sueldos

Escándalo en la segunda ciudad de la provincia. Un actual concejal y diputado provincial electo de la alianza oficialista, y una integrante del gabinete municipal, además de sus sueldos por estas funciones, se le estarían abonando haberes como personal auxiliar del Instituto Superior de Formación Docente de esa localidad. Horas atrás, Sergio Zajarevich, presentó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal de Goya. Tanto Jesús Raúl Méndez Vernengo, desde hace 8 años edil del cuerpo deliberativo goyano, como Susana Mabel Quiroz, Directora de Acción Social de la comuna, hoy administrada por el radical Mariano Hormachea, cobraron sueldo en dos mostradores, violando claramente la LEY 1653. La norma indica que es incompatible el desempeño de cualquier cargo de la Administración Provincial o de sus reparticiones autárquicas, con otro dependiente de la Nación, de las Municipalidades o de la misma Provincia. Sostiene además, que aquellos que violen estas disposiciones, se harán pasibles de exoneración o cesantía. Asimismo la propia Constitución de Corrientes es clara en su artículo 30, al sostener que no podrán acumularse dos o más empleos o funciones públicas rentadas, ya fuesen electivos, en una misma persona, aun cuando la una sea provincial y nacional la otra. Los únicos que están exceptuados de esta prohibición son los profesores y maestros en el ejercicio de sus funciones docentes. El ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO, LEY 4067, también lo detalla de esa manera. El dato más cercano, es la condena a dos años de prisión efectiva que le impusieron al ex concejal del Justicialismo, Ariel Pereira, por cobrar un adicional por título de 238 pesos, que según no le correspondía percibir. Estuvo encarcelado por más de 8 meses. Un Tribunal Oral Penal lo halló responsable de fraude a la administración pública en calidad de delito continuado. Asimismo se lo inhabilitó a perpetuidad para ejercer funciones o empleos públicos. No pocos sostienen que fue una sentencia política. En una reciente publicación del 19 de abril de este año, Noticias Taragüí informó que el actual concejal de Tapebicuá, Jonhatan Danilo Méndez Ribeiro, aparecía designado a la vez como personal de la secretaria general de la gobernación de Corrientes, según Resolución 489 del 18 de marzo de 2022 de esa cartera ministerial. Se le asignó la Clase 1039, pero sin función. Simplemente cobraba por dos bateas. En una nunca trabajó. La justicia jamás actuó de oficio más allá del precedente judicial del caso Pereira. Ahora la acusación contra Méndez Vernengo y Quiroz, está sustentada con documentación respaldatoria del SISPER Sistema de Personal de la Provincia de Corrientes, actualizadas al 11 de agosto de 2023, donde se acredita que cobraban sueldos del Instituto Superior de Goya. El denunciante Sergio Zajarevich, un radical de paladar negro, fue Director de Recursos Naturales de la Provincia, durante el gobierno de Arturo Colombi. De avanzar el proceso penal, Méndez Vernengo tendría inconvenientes para jurar como representante de la cámara baja correntina en diciembre próximo.