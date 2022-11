Tuists de un pediatra causo malestar en la comunidad virasoreña

Esta semana, las red social de un pediatra dio que hablar, mas indignación en los vecinos de la ciudad de Virasoro. En dos tuits una persona que trabajaba como médico del hospital de Virasoro, en el interior correntino, sorprendió en la comunidad. “Este fin de semana en la ciudad que “más empleo privado creo en Ctes”. No tiene guardia pediátrica ni internacion pediátrica, pleno brote de gripes ,a mi no me queda otra que apagar mi celular, no puedo solucionar nada, menos solo”, sostuvo el pediatra en su cuenta de Twitter. “Ante trascendidos en redes sociales, desde el Hospital de Virasoro aclaran que el médico pediatra de la institución abandonó sus funciones sin argumentos, ante su renuncia”, sostuvieron. Además, mencionaron que se trataba de un médico contratado con todos los beneficios correspondientes. “Desde la Dirección de la institución repudiamos la falta de empatía de estas personas que tienen intereses distintos a la salud pública, sobre todo en una población tan vulnerable como son los niños, demostrando falta de compromiso para luego realizar comentarios de carácter negativo en redes sociales”, destacaron. “Este hospital cuenta con una emergencia de 24 horas y los profesionales que trabajamos aquí estamos a disposición de nuestros pacientes. Con vocación de servicio, sabemos que la salud no tiene días ni horarios y es nuestro deber dar respuestas a la comunidad virasoreña”, expresaron desde la institución.