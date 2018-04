Sueña con octavos

Tucumán goleó a The Strongest

Con tantos de Leandro Díaz, Gervasio Núñez y el “Pulga” Rodríguez el “Decano” se impuso 2 a 0. Los de Zielinski llegaron a los 6 puntos y en la próxima fecha recibirán a Peñarol. Luego de la histórica victoria conseguida en La Paz, Atlético Tucumán recibió a The Strongest con la misión de revalidar su remontada y soñar con la clasificación a los octavos de final de la Libertadores. El partido se presentó con una tendencia clara: el Decano buscó adueñarse del pleito con el juego asociado de Aliendro, Gervasio Núñez y el Pulga Rodríguez, mientras que el combinado boliviano optó por refugiarse en la zona de Caballero para salir de contragolpe. El que tuvo la primera acción clara para abrir el marcador fue el equipo de César Farías. A través de un tiro libre ejecutado por Escobar, un desvío en Leandro Díaz desacomodó a Augusto Batalla y la pelota se fue a centímetros del palo. Fue un aviso que generó preocupación en Ricardo Zielinski. La angustia local continuó cuando Escobar habilitó a Bejarano con exquisito pase entre los centrales. Por la rápida salida del ex arquero de River la acción no terminó en gol.