Cuatro muertos

Tremenda ola de calor en China

Vive su peor ola de calor en 145 años y los chinos duermen en las calles. Es la primera vez en casi un siglo y medio que los chinos enfrentan una ola de calor tan potente y agobiante como la actual. Fueron confirmados cuatro muertos por las altas temperaturas, en medio de un verano con seguidilla de alerta roja. El martes, el termómetro marcó 40,5 grados centígrados, el cuarto día más caliente del año. El récord tuvo lugar hace casi una semana, el viernes 21 de julio, cuando la marca llegó a 40,9 grados en medio de un calor que no se sentía hace 145 años. No es sólo eso. En China no hay sombra que repare el golpe de la humedad, que mezclado con los altos niveles de contaminación provocan que la sensación térmica sea de diez grados más.