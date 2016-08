La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió este jueves al audio difundido por El Destape en la noche del miércoles, donde se puede apreciar al fiscal Guillermo Marijuan asegurando que con el pedido de indagatoria dejaba a la ex mandataria “al borde de la detención”. “Más allá de la confesa parcialidad y animosidad, lo más grave es la comprobación irrefutable de la corrupción de sectores del Poder Judicial y la prueba de uno de sus modus operandi: la asociación ilícita entre el Partido Judicial y el Periodismo de Guerra”, expresó a través de su cuenta de Twitter Fernández de Kirchner. “El mismo Fiscal que hace 7 años tiene cajoneada la causa de lavado de dinero contra el Grupo Clarín; tardó 3 días en “acusar” a CFK, después de un “informe” de Clarín”, agregó Cristina a través de su cuenta de Twitter. En este sentido, se preguntó: “¿A quién estaban dirigidas las palabras de Marijuán “decile que la dejo al borde de la detención? A Macri? A Stiusso?”, y disparó contra el periodista Luis Majul, quien salió a “hacerse cargo” y aseguró ser el receptor del audio del fiscal: ” Me contaron de un periodista que salió a hacerse cargo. Pero la palabra “DECILE” tiene el inconfundible significado…”, ironizó.

REPARACIÓN HISTÓRICA

Un fallo judicial pone en suspenso pago a jubilados

El juez federal Juan Fantini dio lugar a una medida cautelar presentada por un abogado y frenó por 90 días la posibilidad de que el Gobierno utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y venda acciones de la ANSES para financiar Ley de Restitución Histórica a jubilados.

A casi tres meses de su aprobación, el juez federal Juan Fantini resolvió darle curso a una medida cautelar presentada por el abogado Miguel Ángel Fernández Pastor, que solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 28, 33, 34 y 95 de la mencionada ley (27.260), por entender que violan la Constitución Nacional.