Juan Agustín Basualdo

“Trabajamos para sacar a Mandiyú”

“Estamos trabajando mucho para sacar a Mandiyú adelante”. Juan Agustín Basualdo, la nueva cara de Mandiyú de cara a la reválida aseguró que “estoy muy contento y esperando que el técnico decida si estoy listo para jugar”. Recordó el paso de su padre el ex Boca José “El Pepe” Basualdo cuando jugaba en el club correntino: “mi padre me dijo que es un club con mucha historia por haber llegado a primera y espero que todo se acomode para que sea lo que fue en su momento”. Basualdo, es la flamante incorporación de Mandiyú, llegó a Corrientes para afrontar la reválida y Pablo Suarez puede contar con él para los partidos porque llegó su habilitación. El joven de 21 años comentó “estoy muy contento y esperando que el técnico decida si estoy listo para jugar donde me toque, trabajé toda la semana”. En cuanto a la crítica situación futbolística que atraviesan los algodoneros, el jugador declaró que el domingo (Zapla) “fue un partido raro, tuvimos muchas situaciones pero no se pudieron concretar, estamos estrenado mucho para sacar al equipo adelante”.