Contra despidos y ajuste

Trabajadores de Vialidad Nacional

mantendrán las medidas de fuerza

Los trabajadores de Vialidad Nacional mantendrán este jueves en Corrientes medidas de fuerza para exigir la reincorporación de un compañero despedido. Los empleados el entidad vial, temen por mas cesantías ante el ajuste que aplica el Gobierno de Mauricio Macri.

Hoy de 13 a 15 en el predio ubicado por Costanera y Chaco, se realizará una convocatoria con representantes gremiales y con quite de servicios para el distrito y el interior de la provincia, mientras dure la asamblea. Asimismo se mantiene el estado de alerta en todo el país, se sospecha que la nación avanzará con otra lista de 50 despidos, además de los 52 que fueron echados ahora en junio.

Existe un acuerdo entre el Gobierno nacional y los representantes de UPCN, uno de los sindicatos que representan a los empleados viales, para no despedir a nadie por un plazo de 60 días.

El titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de Corrientes, Alfredo De Jesús Ramírez, expresó ayer a Corrienteshoy.com que “la realidad es angustiante” porque el trabajador recientemente despedido “tenía casi diez años de antigüedad y le quitaron el trabajo sin previo aviso, ni causas, a pesar de su asistencia y no tener tardanza en su puesto laboral”. “El compañero despedido tenía fuero gremial, no lo pueden despedir porque es delegado nuestro, así que imaginemos lo que son capaces de hacer con aquellos que no tienen fueros sindicales”, aseveró Ramírez para detallar que “somos 168 empleados de Vialidad Nacional en la provincia de Corrientes y esta lucha comienza ahora por más despidos que pueden ejecutar. Iremos viendo con los compañeros de Buenos Aires las medidas a tomar porque hay despidos en todo el país”.

Ramírez aseguró que el quite de tareas como medida de fuerza no afecta al sector de trabajadores que está en las rutas nacionales 120, 119, 12 y 117, donde se realizan trabajos de repavimentaciones.

Jetter asegura que no hay ajuste

“Necesitamos gente que trabaje y no ponga palos en la rueda”, despotricó la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, ante el reclamo de uno de los gremios del sector. “Niego rotundamente que haya ajustes. El que trabaja bajo los valores que queremos en Vialidad no tiene de qué preocuparse”, indicó Jetter, quien parece no se enteró aún del achique del Estado impulsado por Mauricio Macri. “La gran mayoría de los trabajadores están trabajando. No están plegados a ninguna medida de fuerza”, aseguró la funcionaria nacional para puntualizar que “el STV es un gremio que viene muy combativo que siempre que hacen una asamblea les pregunto qué hicieron durante 12 años cuando en Vialidad existía una corrupción vergonzosa. Nunca me lo han sabido contestar”, apuntó Jetter mezclando reclamos laborales con temas de administración.

“No hay preferencias ni amiguismos, lo único que queremos es que la gente trabaje”, agregó Jetter apuntando directamente contra el delegado Alfredo Ramírez. “Es una persona que se pasa paseando por los pasillos”, lanzó.