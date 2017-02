La 18ª edición del Seven Internacional del Carnaval “Pablo Prieto” en el Club Náutico Libreño, tiene un nuevo dueño. Se trata del equipo paranaense, que venció a los locales en la Final de la Copa de Oro. Monte Caseros RC se quedó con la Copa de Plata y la Copa OSDE al mejor de las etapas del Seven, y Thunderbeach es el nuevo campeón del Circuito 2017. La Copa de Oro “Chichi Silva” en homenaje a un gran artífice del rugby libreño se fue para Entre Ríos. Tilcara de Paraná se adueñó del Seven del Carnaval en Paso de los Libres, superando a los locales “Chichi 2” por 19 a 0, en una final atípica, porque en el minuto de juego el Club Náutico Libreño se quedó por expulsión de un jugador, con uno menos en todo el encuentro. Los del “verde” se impusieron de principio a fin en el torneo y fueron dignos ganadores del 18° torneo que congrega al rugby del sur de Corrientes, Entre Ríos, Brasil y Uruguay. Hubo tres festejos el fin de semana en Paso de los Libres, a la alegría entrerriana que se llevaron la Copa de Oro “Alta Gama”, hay que destacar que Monte Caseros se llevó la Copa OSDE al mejor de la etapa de sevens durante este Circuito. Y Thunderbeach de Corrientes se quedó por primera vez con la Copa Challenguer Quilmes, como ganador de la edición 2017 del Circuito de Verano 2017.